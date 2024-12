Wie fit ist Hertha nach Pokal-Drama? "Der Plan war ein anderer"

Berlin - 120 Minuten in den Knochen, lange Zeit zu zehnt gekämpft, das Pokal-Aus kurz vor dem Elfmeterschießen, der nächste Verletzte, späte Rückreise nach Berlin - es gibt bessere Voraussetzungen für das Ligaspiel. Und doch muss Hertha BSC schnellstmöglich den Schalter wieder umlegen.

Marton Dardai (22, r.) musste in Köln viel einstecken, spielte lange mit Turban. © Federico Gambarini/dpa

Viel Zeit das dramatische Pokal-Aus zu verdauen, bleibt den Hertha-Stars nicht. Am Samstag (13 Uhr/Sky) steht mit Fürth das nächste wichtige Spiel vor der Tür, will der Hauptstadtklub nicht den Anschluss verlieren.

"In dem Moment, in dem ich zum Trainingsgelände gefahren bin, lag für mich der Fokus nur noch auf Fürth. Das habe ich den Jungs auch gesagt", sagte Cristian Fiél (44) auf der Pressekonferenz. "Wir haben nur Donnerstag und Freitag, am Samstag müssen wir wieder liefern. Das muss uns bewusst sein."

Was die Fiél-Elf vor allem braucht, ist Frische. 120 lange Minuten kämpften die Berliner aufopferungsvoll um den Einzug in die nächste Runde, davon fast 100 Minuten in Unterzahl.

Klar ist: Es wird Veränderungen geben. Kevin Sessa (24), der noch in der ersten Hälfte verletzt rausmusste, fällt mit einer leichten Muskelverletzung aus. Für ihn kam Diego Demme (33), der selber erst wochenlang passen musste und in Köln fast 90 Minuten spielte.