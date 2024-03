Wieder Talente-Klau bei Hertha? "Bei Ibo Maza können wir es nicht verhindern"

Berlin - Der eingeschlagene Berliner Weg trägt Früchte. Gegen Holstein Kiel standen bei Hertha BSC gleich vier Eigengewächse in der Startelf: Ibo Maza (18), Pascal Klemens (19), Linus Gechter (20) und Palko Dardai (24). Allesamt ausgebildet in der Akademie.

"Wir haben talentierte Jungs. Natürlich gibt es dann Interessenslagen von verschiedenen Seiten. Das muss man so deutlich auch sagen. Was Ibo angeht, werden wir es nicht verhindern können."

So dürften einigen Hertha-Fans Anfang der Woche das Herz in die Hose gerutscht sein, als sie vom Stuttgarter Interesse an Maza erfahren haben . "Wenn ich von einem Geheimtreffen in einem VIP-Raum mit 1200 Leuten lese, dann ist es in der Konstellation ein schönes Geheimtreffen", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (43) den entsprechenden Bericht mit einem Lächeln im Gesicht.

Bei Bence Dardai läuft der Vertrag im Sommer aus. © Andreas Gora/dpa

Mazas Talent ist unbestritten. Sechs Spiele (zwei Tore) hat der Spielmacher bislang für die Profis absolviert. Ohne seine schwere Verletzung in der Vorbereitung stünden wohl noch viel mehr in seiner Vita.

Bei Bence Dardai (18) liest es sich ähnlich. Der jüngste Dardai-Sohn (acht Spiele) ließ in der Hinrunde sein Können aufblitzen, war nah dran an der Startelf, verletzte sich dann aber am Sprunggelenk.

Auch der Offensivspieler bleibt begehrt. Vergangenes Jahr lag ihm gar von Borussia Mönchengladbach ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Mama Monica sagte allerdings Nein.

Bence blieb in Berlin, könnte den Verein allerdings am Saisonende verlassen. Anders als bei Maza läuft sein Vertrag aus. "Bei Bence ist alles so weit ausgetauscht. Da werden wir sehen, wie es sich in den kommenden entwickelt. Wenn es dann was zu verkünden gibt, werden wir es tun", so Weber.

Zwei Top-Talente, die beide begehrt sind. Droht Hertha schon wieder Talente-Klau? Zuletzt mussten die Berliner ihre großen Talente wie Lazar Samardžić (22), Luca Netz (20) oder Lukas Ullrich (19) ziehen lassen. Das soll sich nicht wiederholen. Dabei muss die 2. Liga nicht unbedingt ein Nachteil sein.

"Die jungen Spieler sehen, dass sie hier eine Chance bekommen. Das Trainerteam hat gezeigt, dass sie nicht nur ihre Einsatzzeiten bekommen, sondern dass sie dem Spiel ihren Stempel aufdrücken können", sagte Weber. "Erst mal ist es schön, dass es eine Interessenslage an unseren Spielern gibt, weil es heißt, dass sie gut sind."