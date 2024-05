Wird Hertha BSC diese beiden "Ladenhüter" jetzt endgültig los?

Myziane Maolida (25) konnte seine Fähigkeiten am Ball bei Hertha BSC nie unter Beweis stellen. © Soeren Stache/dpa

Maolida wechselte am Deadline Day im Sommer 2021 für kolportierte vier Millionen Euro von OGC Nizza an die Spree und absolvierte seitdem lediglich 22 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Berliner.

Nach mehreren Leih-Stationen verschlug es den 25-Jährigen in diesem Winter nach Schottland zu Hibernian Edinburgh, wo er endlich seine neue sportliche Heimat gefunden zu haben scheint.

Jedenfalls sollen die Schotten laut "Kicker" erwägen, den gebürtigen Franzosen fest an sich zu binden. Denn in Edinburgh hat der Flügelstürmer so richtig eingeschlagen, nachdem er von Hertha-Coach Pal Dardai (48) förmlich vom Hof gejagt wurde, weil er im Training so faul gewesen sein soll.

In 16 Partien für Hibernian, in denen er 14 Mal von Beginn an ran durfte, hat der Nationalspieler der Komoren acht Buden erzielt und eine Vorlage beigesteuert - das sind schon nach kurzer Zeit sechs Tore mehr als während seiner gesamten Zeit bei der Alten Dame.

Die Blau-Weißen sollen auf eine Ablösesumme im Bereich von 700.000 Euro hoffen und wollen natürlich auch schnellstmöglich das Gehalt für Maolida einsparen. Der endgültige Abgang aus Berlin hängt aber freilich auch von Myziane selbst ab, der hier noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht.