Hertha-Coach Pal Dardai rechnet ab: Dieser Profi "war so faul" und "soll so schnell wie möglich weg"

Pal Dardai (47) hat am Mittwoch klargestellt, dass Myziane Maolida keine Zukunft mehr bei Hertha BSC hat. © Soeren Stache/dpa

Auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen Auswärtsspiel gegen Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wurde der Ungar am Mittwoch auf den Franzosen angesprochen, der am Deadline Day im Sommer 2021 als Hoffnungsträger aus Nizza an die Spree wechselte.

"Er war so faul, wie ich es von wenigen Spielern in meinem Leben gesehen habe", ließ der 47-Jährige kein gutes Haar an seinem Schützling, der mittlerweile nur noch für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost kicken darf.

Dort bekomme er immerhin die nötige Spielpraxis, so Dardai. Der Verein lasse ihn also nicht (links) liegen, ließ der Hauptübungsleiter wissen. Sein Schicksal bei der Alten Dame scheint jedoch besiegelt zu sein.

"Er soll einen Verein finden, wo er auch spielen kann und auch so schnell wie möglich weg von uns", kündigte der Coach an. Maolida habe schließlich bereits sehr viele Chancen bekommen, die er aber nie wirklich nutzen konnte.