Hertha und die Systemfrage: Wohin mit Zeefuik?

Ließ der Dardai-Nachfolger zu Saisonbeginn noch stets im 4-3-3 spielen, spielten die Berliner gegen Braunschweig zumindest teilweise in einem neuen System. "Wir haben gegen Braunschweig im Aufbau mit einer Drei und gegen den Ball mit einer Vier gespielt. Das hatte aber gar nichts mit dem Ausfall von Deyo zu tun", so der Übungsleiter und schob hinterher: "Es könnte auch am Samstag wieder eine Option sein."

Cristian Fiél (44) will den nächsten Dreier. © Soeren Stache/dpa

Dann brauchen die Berliner unabhängig vom System aber einen ganz anderen Aufritt. Selten war ein Trainer nach einem Sieg wohl so angefressen, wie der Spanier. Er legte den Finger in die Wunde und kündigte Gespräche an.

"Es ist als Trainer meine Aufgabe, immer im Austausch zu sein", sagte Fiél. "Jetzt geht es ans Umsetzen. Das kriegt man am besten hin, wenn man es immer wieder trainiert. So war es auch in dieser Woche."

An der Umsetzung hapert es allerdings noch. Die Berliner haben zwar oft den Ball, sind aber vor allem im letzten Drittel zu ungefährlich. Spielen die Blau-Weißen so wie in den ersten 45 Minuten gegen Braunschweig, ist beim "Kumpel" KSC (13 Uhr/Sky) nichts zu holen. "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat. Sie sind für mich eine der Top-Mannschaften der Liga. Es ist eine große Herausforderung für uns."

Die enge Fanfreundschaft ist dabei Nebensache: "Für uns geht es auf dem Platz drei Punkte zu holen!"