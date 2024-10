Hertha BSC bricht Heim-Fluch: Darum ist Cristian Fiél trotzdem "sauer"

Cristian Fiél (44) war nach dem Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig trotzdem unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. © Soeren Stache/dpa

"Wir haben heute vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht das gemacht, was wir sollen und deshalb bin ich sauer, weil ich es auch nicht so richtig verstehe", erklärte der Hertha-Coach sichtlich genervt in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Seine Truppe lag nach einem unnötigen Ballverlust, vor denen der 44-Jährige im Vorfeld der Partie extra noch gewarnt hatte, nämlich wieder einmal zur Pause in Rückstand.

Nach Wiederanpfiff spielte dann ein haarsträubender Fehler von Gäste-Keeper Lennart Grill (25) den Hausherren in die Karten. "Dann kriegst du den Elfmeter und die Rote Karte, dann ist das ein ganz anderes Spiel", betonte Fiél nach Abpfiff am Sky-Mikrofon.

Nicht nur das, die Gäste halfen auch beim Führungstreffer der Alten Dame durch ein weiteres dummes Foul im Strafraum kräftig mit, sodass erst Michael Cuisance (25) und dann Ibrahim Maza (18) die Partie jeweils vom Punkt drehten.