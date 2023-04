Ex-Hamburger Aaron Opoku trifft den HSV ins Herz! Rothosen verlieren beim FCK

Kaiserslautern - Ausgerechnet Aaron Opoku! Der Ex- HSV -Profi hat den Rothosen im Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern einen richtig schmerzhaften Schlag verpasst. Der Flügelflitzer entschied die Partie auf dem ausverkauften Betzenberg mit seinem Tor zum 2:0-Endstand für den FCK.

Der 1. FC Kaiserslautern und der HSV lieferten sich ein umkämpftes Topspiel, das im ersten Abschnitt allerdings nur wenige Höhepunkte hatte. © Uwe Anspach/dpa

Das Kuriose: Der gebürtige Hamburger war erst Sekunden vor seinem Tor in der 85. Minute eingewechselt worden - und sorgte beim Duell der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga mit seinem allerersten Ballkontakt für die Entscheidung.

Zuvor konnte das Traditionsduell bei klassischem "Fritz-Walter-Wetter" mit der herausragenden Stimmung der 49.327 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion allerdings über weite Strecken nicht mithalten.

So mussten die Fans bis zur ersten richtig gefährlichen Szene 22 Minuten warten: FCK-Stürmer Nicolas de Preville, überraschend für Top-Torjäger Terrence Boyd in der Startelf, scheiterte mit seinem Schuss an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes.



Von den Hanseaten kam auf der anderen Seite offensiv lange so gut wie nichts. Die Elf von Coach Tim Walter, die erstmals in dieser Saison auf den verletzten Jonas Meffert verzichten musste, tat sich gegen die kompakte Defensive der Lauterer äußerst schwer.

Erst in der 44. Minute hatten sie durch Meffert-Ersatz Anssi Suhonen ihre erste gute Gelegenheit: Der Finne nahm einen Pass im Strafraum stark mit, jagte die Kugel anschließend aber über den Kasten.