Acht Tore, Rote Karte! HSV gewinnt komplett verrückte Partie gegen Schalke

Hamburg - Dieses Match hatte alles! Der HSV und der FC Schalke 04 lieferten sich am Freitagabend ein spektakuläres Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga . Am Ende triumphierten die Rothosen durch zwei ganz späte Tore mit 5:3 (1:2).

In der 17. Minute belohnte sich die Elf von Tim Walter für die starke Anfangsphase: Immanuel Pherai drang rechts in den Strafraum ein, wurde nicht richtig unter Druck gesetzt und fand mit einer flachen Hereingabe Glatzel, der im Zentrum nur noch den Fuß reinhalten musste - 1:0!

So kam es, wie es kommen musste und in der Nachspielzeit erzielte Königsblau wie aus dem Nichts das 2:1! Ouedraogo verschaffte sich mit einer starken Bewegung Platz, seine Hereingabe klärte Stephan Ambrosius genau vor die Füße von Thomas Ouwejan, der trocken ins lange Eck vollstreckte - und die erste Hälfte mit einem Knall beendete.

Der Mittelstürmer war es auch, der in der 56. Minute im Mittelpunkt stand: Nach einem starken Steckpass von Pherai wurde er von Ibrahima Cissé gehalten, Referee Matthias Jöllenbeck zeigte sofort auf den Punkt - Laszlo Benes trat an und verwandelte sicher zum 2:2.

Und das Spiel wollte sich nicht beruhigen: In der 71. Minute brachte Cissé Öztunali zu Fall und sah dafür seine zweite Gelbe Karte an diesem Tag - der Abwehrspieler durfte frühzeitig duschen gehen.

Auch anschließend blieb es spektakulär: Der eingewechselte Miro Muheim knallte einen Fernschuss an den Pfosten (81.), darüber hinaus erzielten die Hanseaten zwei Abseitstore. Als alles schon nach einem Remis aussah, schaltete Glatzel am schnellsten, legte den Ball an Müller vorbei und traf in der Nachspielzeit zum 4:3 (90.+1). In der 99. Minute machte Jean-Luc Dompé nach einem Konter den Deckel drauf.