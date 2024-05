Aufstiegs-K.o.! HSV verliert in Paderborn und hat keine Chance mehr

Mehr kam von der Elf von Coach Steffen Baumgart, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, im ersten Abschnitt nicht. Die Rothosen konnten sich glücklich schätzen, "nur" mit einem 0:1 in die Pause zu gehen.

Erst in der 36. Minute hatten die Hamburger, die schläfrig und unkonzentriert agierten, die erste gute Aktion: Jean-Luc Dompé zog von links nach innen und schloss ab, doch die Kugel ging rechts vorbei.

Während die Hanseaten auch in der Folge nichts auf die Kette bekamen, fuhren die Ostwestfalen einen gefährlichen Angriff nach dem nächsten - verpassten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen.

Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Initiative. Nachdem ein Abschluss von Ex-HSVer Filip Bilbija in der sechsten Minute noch geblockt worden war, jagte Koen Kostons die Kugel 60 Sekunden später zum 1:0 unter die Latte (7.).

HSV-Coach Steffen Baumgart musste mitansehen, wie seine Mannschaft den Aufstieg endgültig verspielte. © David Inderlied/dpa

Zu Beginn der zweiten Hälfte, Baumgart hatte unter anderem die komplette Innenverteidigung ausgetauscht, waren die Gäste zwar ein wenig engagierter, über Ansätze kamen sie aber nicht hinaus.

Bei den Hausherren sah das ganz anders aus: Bilbija knallte die Kugel in der 59. Minute an den Pfosten (59.) - fast das 0:2! Auf der anderen Seite wurde Ransford-Yeboah Königsdörffer im letzten Moment am Abschluss gehindert (69.).

Anschließend kam von den Paderbornern im Spiel nach vorn nicht mehr viel - von den Gästen aber auch nicht wirklich. Bakery Jatta (79.) und Laszlo Benes (82.) stellten SCP-Keeper Pelle Boevink nicht vor allzu große Probleme.

So brach die Schlussphase an und der Aufstiegs-K.o. für die Hanseaten rückte immer näher. Da die Rothosen es nicht einmal schafften, noch ein Tor zu erzielen, wurde er kurz darauf Realität.

Erstmeldung: 19.29 Uhr. Aktualisiert: 20.32 Uhr