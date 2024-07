Baldé mit Traumtor! HSV gewinnt nach 0:2-Rückstand noch gegen Nantes

Der Hamburger SV hat die Partie gegen den FC Nantes auch dank Fabio Baldé (19, hinten) noch gewonnen. © Witters/TimGroothuis

In der Begegnung, die über 2x60 Minuten ausgetragen wurde, gerieten die Rothosen schnell in Rückstand. Nach einer unglücklichen Klärungsaktion von Jonas David brachte Adel Mahamoud die Kanarienvögel nach zehn Minuten in Führung. Nach einer Ecke erhöhte Nicolas Pallois sogar auf 2:0 (24.).

Baumgart wechselte in der Pause nach intensiven, aber auch zum Teil hitzigen 60 Zeigerumdrehungen munter durch. Zwei Ecken brachten den HSV schließlich zurück in die Partie. Erst traf Moritz Heyer (72.) zum Anschluss, wenig später sorgte Dennis Hadzikadunic für den Ausgleich (82.).

Der Zweitligist gab sich damit aber nicht zufrieden. An seinem 19. Geburtstag sorgte Fabio Baldé mit einem Traumsolo für die Führung. Er marschierte vom eigenen Strafraum los, ließ alle seine Gegenspieler stehen und schob vor dem gegnerischen Tor cool mit links ein (86.).

Den Schlusspunkt unter die unterhaltsame Partie setzte Bakery Jatta, der nach schönen Doppelpass mit Jonas Meffert trocken ins kurze Eck traf (99.).

Für den HSV geht es bereits am Sonntag mit der Partie gegen Cardiff City (16 Uhr in Bramberg) weiter. Am Donnerstag steht trifft die Baumgart-Elf in Kufstein noch auf Aris Limassol (14 Uhr).