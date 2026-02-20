Bleibt der HSV in der Rückrunde weiter ungeschlagen?

Mainz - Harte Nuss! Der Hamburger SV hat für die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 ein klares Ziel: Er will auch im sechsten Rückrundenspiel ungeschlagen bleiben. Allerdings ist auch der Gegner in guter Form.

Ganz so leicht wie im Hinspiel (4:0) wird es für den HSV am Freitag in Mainz nicht. © WITTERS

Das Hinspiel Anfang Oktober war eine klare Sache, der HSV gewann mit 4:0, Mainz fand sich zu diesem Zeitpunkt am Ende der Tabelle wieder. Vor dem Rückspiel sind die Vorzeichen andere. Mittlerweile steht Urs Fischer (59) an der Seitenlinie und hat die 05er deutlich stabilisiert.

Hinzu kommen qualitativ gute Winter-Neuzugänge, wodurch Mainz auch wieder ansehnlicheren Fußball spielt. Das Ergebnis: Genau wie der HSV holten die 05 in der Rückrunde neun Zähler und haben sich dadurch etwas von den Abstiegsplätzen entfernen können.

"Nach der Hinrunde haben sie sich stabilisiert, und wenn man nur auf die Tabelle schaut, seit Urs Fischer Trainer ist, stehen sie mit Platz 6 gut da", weiß auch HSV-Coach Merlin Polzin (35). "Sie haben eine sehr kompakte Defensive, eine laufstarke Mannschaft und können in puncto Größe und Schnelligkeit von der Bank nachlegen."

Auch wenn die Mainzer seit fast 17 Jahren Bundesliga spielen, muss sich der HSV nicht kleiner machen, als er ist. Die Chancen, etwas Zählbares mit auf die Rückfahrt nehmen zu können, sind groß. "Von uns wird gefordert sein, dass wir gegen den Ball deren Wucht verteidigen", so Polzin. "Mit dem Ball wollen wir spielerische Lösungen finden und in der Tiefe im Rücken des Gegners für Gefahr sorgen."

Wie gut das gelingt, haben die Rothosen zuletzt immer wieder unter Beweis gestellt. Gelingt dies erneut, ist in Mainz definitiv etwas drin.