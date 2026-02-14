Ex-Hertha-Bubi Königsdörffer ärgert Union Berlin: HSV siegt bei Baumgart-Rückkehr

Hamburg - Der HSV hat bei der Rückkehr von Steffen Baumgart in einer turbulenten Partie mit 3:2 (2:1) die Oberhand gegen Union Berlin behalten und zieht mit dem Sieg in der Tabelle an den Berlinern vorbei. Mann des Spiels war Ex-Hertha-Bubi Ransford Königsdörffer, der einen Doppelpack schnürte.

Leopold Querfeld (l.) lässt Daniel Heuer Fernandes (M.) keine Chance vom Punkt. © Christian Charisius/dpa

Das Duell begann schwungvoll im ausverkauften Volksparkstadion. Bereits in der 3. Minute hätte es zum ersten Mal im Gäste-Tor klingeln können. Nach 19 Zeigerumdrehungen sorgte dann ein Kopf-Crash für Diskussionen. Andrej Ilic und Jordan Torunarigha waren im Strafraum zusammengerasselt. Die Eisernen forderten Elfer - der Pfiff blieb aber aus.

Sieben Minuten später war Ilic erneut in der Box zur Stelle und wurde von Nicolas Capaldo wohl mit dem Fuß am Kopf erwischt, sodass Schiedsrichter Florian Badstübner diesmal auf den Punkt zeigte. Leopold Querfeld schnappte sich die Kugel und schob sie sicher unten rechts zur Führung ein.

In der 35. Minute schlugen die Hanseaten zurück. Diesmal führte ein Konter über Fabio Vieira und Robert Glatzel zum Erfolg. Am Ende war es Königsdörffer, der mit seinem Schuss ins lange Eck den Ausgleich mit seinem ersten Treffer besorgte.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse noch einmal. Daniel Heuer Fernandes verschätzte sich bei einem langen Schlag, sodass Ilic plötzlich frei vor dem Tor zum Abschluss kam und das Spielgerät unter Druck von Torunarigha knapp am linken Posten vorbeisetzte.

Im Gegenzug segelte eine eigentlich harmlose Flanke durch den FCU-Strafraum. Bakery Jatta hielt die Pille im Spiel und legte auf Capaldo zurück, der direkt abschloss und mit ein wenig Glück Frederik Rönnow zur HSV-Führung überwand. Das Kunstleder sprang von der Unterkante der Latte ins Tor - der Schlusspunkt einer unterhaltsamen ersten Halbzeit.