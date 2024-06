Dank Klausel! Mittelfeld-Star will den HSV verlassen

Hamburg - Das wäre bitter! Laszlo Benes (26) gehörte in der vergangenen Saison mit 13 Toren und elf Vorlagen zu den wenigen Lichtblicken beim Hamburger SV . Nun plant er seinen Abgang.

Der Linksfuß und seine Familie fühlen sich in Hamburg zwar wohl und auch die Gespräche mit den Verantwortlichen um Sport-Vorstand Stefan Kuntz (62) sollen Benes geschmeichelt haben, doch der Frust über die verpassten Aufstiege in den beiden vergangenen Spielzeiten ist zu groß.

Schließlich besitzt Benes eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die es ihm ermöglicht den HSV in diesem Sommer für eine relativ geringe Summe zu verlassen. Sie soll zwischen fünf und sechs Millionen Euro liegen und bis zum 30. Juni Gültigkeit besitzen.

Aktuell kämpft der Mittelfeldspieler mit der slowakischen Nationalmannschaft noch um das Achtelfinal-Ticket bei der EM in Deutschland, doch nebenbei muss er sich auch noch Gedanken um seine Zukunft machen.

Zumal sich Offensivspieler mit seiner starken Saison in die Notizbücher einiger Vereine gespielt haben wird. So soll Benes den Abflug in die erste Liga planen, wo er auch deutlich mehr verdienen kann als beim HSV.

Aktuell hat er neben seiner sportlichen Zukunft aber auch noch das dritte Gruppenspiel mit den Slowaken gegen Rumänien am Mittwoch (18 Uhr) im Kopf. Bislang kam er erst zu einem Einsatz über 30 Minuten, heute sollen weitere folgen - samt Einzug in das EM-Achtelfinale.