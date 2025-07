Matheo Raab verlässt den HSV: Wiedervereinigung mit Ex-Coach Baumgart

Hamburg - In Hamburg sagt man tschüss: Matheo Raab (26) verlässt den HSV nach drei Jahren und wechselt zum 1. FC Union Berlin . Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt.

Alles in Kürze

Matheo Raab (26) verlässt den HSV nach drei Jahren und wechselt zum 1. FC Union Berlin. (Archivfoto) © WITTERS

Für die Hamburger absolvierte der Keeper seit 2022 lediglich 22 Pflichtspiele. Oftmals musste er sich mit der Reservistenrolle hinter Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (32) begnügen.

"Matheo ist mit dem Wunsch nach einer sportlichen Veränderung auf uns zugekommen. Er hat sich in den vergangenen drei Jahren immer vorbildlich in den Dienst der Mannschaft gestellt und war ein verlässlicher Rückhalt zwischen den Pfosten. Wir waren auch deshalb um eine gemeinsame Lösung für alle Beteiligten bemüht und wünschen ihm eine gute und erfolgreiche Zeit in Berlin", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).



Raab sprach von "drei sehr intensiven Jahren" in Hamburg: "Die Zeit war von vielen Höhen, aber auch einigen Rückschlägen wie beispielsweise dem vergangenen Jahr mit gleich mehreren Verletzungen geprägt. Dennoch überstrahlt der Moment des Aufstiegs natürlich alles. Das mit dem HSV geschafft und erlebt zu haben, werde ich mein Leben lang nicht vergessen."

Er werde die Raute immer im Herzen tragen, verdeutlichte der Schlussmann - und ergänzte: "Wir sehen uns in der Bundesliga!"