Wechsel fix! HSV verstärkt sich im Mittelfeld

Hamburg - Der Hamburger SV hat am Donnerstag Nicolas Capaldo (26) verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wechselt von RB Salzburg an die Elbe.

Alles in Kürze

Der Rechtsfuß wurde bei den Boca Juniors ausgebildet, wo er 2019 erstmals für die Profi-Mannschaft auflief. In Buenos Aires feierte der Mittelfeldspieler das Double aus Meisterschaft und Pokal.

"Wir freuen uns sehr, mit der Verpflichtung von Nicolas ein weiteres Puzzlestück in unserer Kaderplanung setzen zu können", so Kuntz. "Er bringt viel Energie, Mentalität und Temperament mit, wovon unsere Mannschaft in der Bundesliga sowohl auf als auch abseits des Platzes profitieren wird. Zudem ist er mit 26 Jahren im besten Fußballeralter."

Noch am selben Tag verkündete der HSV den Transfer des Argentiniers von RB Salzburg zu den Rothosen.

Am Nachmittag hat HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (62) einen Vollzug in den nächsten Tagen angekündigt, nun ging es doch schneller als gedacht.

Nicolas Capaldo (26, l.) sammelte bei RB Salzburg auch Champions-League-Erfahrung. © Manu Fernandez/AP/dpa

2021 folgte der Wechsel zu RB Salzburg. Für die Salzburger lief Capaldo in 126 Pflichtspielen auf, erzielte 15 Treffer und bereitete zehn Tore vor. Auch in Österreich gelang dem 26-Jährigen 2022 der Gewinn des Doubles und in der Saison 2022/23 eine weitere Meisterschaft.

Der Argentinier freut sich auf seine neue Aufgabe in Hamburg. "Der HSV ist ein großer Club. Ich bin sehr glücklich, jetzt hier zu sein. Ich bin ein Spieler, der viel Energie ins Spiel bringt und in jeder Minute immer 100 Prozent gibt. Nun kann ich es kaum abwarten, mit meinen neuen Teamkollegen das Training aufzunehmen und hoffentlich eine erfolgreiche Saison zu spielen", so Capaldo.

Bei den Rothosen wird der 26-Jährige mit der Rückennummer 24 auflaufen.