Davon will HSV-Trainer Polzin vor der Partie gegen Braunschweig nichts wissen

Hamburg - Von bedruckten Aufstiegs-T-Shirts will HSV-Trainer Merlin Polzin noch nichts wissen. Der volle Fokus gilt einer Wiedergutmachung im anstehende Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig.

HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (34) blickt mit Respekt, aber auch Vorfreude auf das Heimspiel gegen Braunschweig. © Gregor Fischer/dpa

Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) erwartet die Mannschaft des 34-Jährigen die Elf von Trainer Daniel Scherning (41) im ausverkauften Volksparkstadion.

Mit Respekt blickt der Rothosen-Coach am Mittwoch auf die anstehende Partie, schließlich hatte Braunschweig vor allem im Hinspiel alles ausgenutzt, was dem HSV damals gefehlt hatte, so Polzin.

"Wir sind mehr als nur gewarnt", betonte er mit Blick auf die 3:1-Niederlage in der Hinrunde gegen den aktuellen Abstiegsanwärter. Gerade gegenüber der Fans habe man hinsichtlich des Hinspiels "etwas gutzumachen".

Das Team aus Niedersachsen würde zum einen mit "ihrer kompakten Fünferkette" stark verteidigen, zum anderen müsse man sich auf "Waffen im Umschaltspiel" gefasst machen.

"Und deshalb ist das Ziel, das Stadion ab Minute eins zum Beben zu bringen - mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen", blickt Polzin dennoch mit Freude und Zuversicht auf die Begegnung mit dem Tabellensechzehnten.