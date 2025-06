Deutet Selke hier seinen Abschied vom HSV an?

Alles in Kürze

Hinter Davie Selke (30) sollen drei englische Clubs her sein. © Uwe Anspach/dpa

Mit 22 Toren war der Führungsspieler eine tragende Säule in der Aufstiegssaison, avancierte zum absoluten Publikumsliebling - und könnte nun zahlreiche Fan-Herzen brechen.

Der Stürmer, der erst im Sommer 2024 an die Elbe wechselte, postete in seiner Instagram-Story ein Bild von sich, das die Wechselgerüchte mehr als nur beflügeln wird.

Das Foto in schwarz-weiß, eine angedeutete Verbeugung Richtung Team und Fans. War es das also, das Kapitel HSV und Selke?

Fakt ist: Durch seine Leistungen in der vergangenen Spielzeit stehen dem Stürmer viele Türen offen, sowohl in der Bundesliga als auch in der englischen Premier League.