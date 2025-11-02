Duell der Aufsteiger: Setzt der HSV seine Erfolgsserie in Köln fort?

Hamburg/Köln - Wer gewinnt das Duell der Aufsteiger? Am Sonntag treffen erstmals seit der Saison 2017/18 der 1. FC Köln und der Hamburger SV wieder in der ersten Bundesliga aufeinander. Einen klaren Favoriten gibt es nicht, auch wenn die Rothosen seit fünf Spielen gegen die Geißböcke ungeschlagen sind.

Das letzte Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV entschied Ransford Königsdörffer (r). © WITTERS

Von der Stimmung im RheinEnergieSTADION machte sich HSV-Trainer Merlin Polzin (34) unter der Woche höchstpersönlich einen Eindruck, er hatte das Pokalspiel gegen die Bayern besucht.

"Ich erwarte vor allem ein Spiel, das von einer großartigen Atmosphäre begleitet werden wird. Der 1. FC Köln ist ein Verein mit viel Herz und Leidenschaft", erklärte der 34-Jährige, der die Stimmung im Stadion im Keim ersticken will.

Einfach wird das aber nicht. Die Kölner haben nach acht Spieltagen drei Punkte mehr gesammelt als der HSV und haben mit Luka Kwasniok (44) einen Trainer, dessen Handschrift klar zu erkennen ist.

"Lukas findet immer wieder Ideen und Ansätze für die unterschiedlichen Gegner. In jedem Fall aber wird der FC sehr kompakt verteidigen, da wird es für uns darum gehen, die richtigen Lösungen mit Ball zu finden", so Polzin.

Ähnliches sieht es Kwasniok aber auch bei den Rothosen. "Mit den Verpflichtungen hat die Mannschaft extrem an Qualität hinzubekommen und sie können Merlins Ansatz, fußballerisch Akzente zu setzen, gut umsetzen", sagte der 44-Jährige. Aussagen, die auf eine spannende Partie hinweisen.