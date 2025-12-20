HSV mit positivem Jahresabschluss, "Sky"-Experte glaubt an Klassenerhalt

Hamburg - Positiver Abschluss eines historischen Jahres: Die Protagonisten des HSV zogen nach dem gerechten Remis gegen Top-Klub Eintracht Frankfurt ein versöhnliches (Zwischen-)Fazit.

Die HSV-Profis feierten nach dem Remis gegen Frankfurt den positiven Jahresabschluss mit den Fans im Volkspark. © WITTERS

"Die Entwicklung der Mannschaft ist extrem positiv. Der Umbruch im Sommer hat Zeit gebraucht, aber wie die Jungs füreinander einstehen, ist definitiv beeindruckend. Gleichzeitig gibt es viele Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen", urteilte Coach Merlin Polzin (35) nach Abpfiff.

Zuvor hatten die Rothosen noch einmal 99 Minuten inklusive Nachspielzeit alles in die Waagschale geworfen. "Wir können stolz und zufrieden mit unserer Leistung sein", verdeutlichte Miro Muheim (28) und hatte für diese Aussage viele Argumente auf seiner Seite.

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Hanseaten gegen den Champions-League-Teilnehmer die bessere Mannschaft. "Sowohl mit als auch gegen den Ball hat es mir gut gefallen", unterstrich Polzin zufrieden.

Zu einer Szene fand der Coach allerdings kritische Worte: dem Frankfurter Ausgleich in der 26. Minute. "Wir haben unsere Führung zu leichtfertig hergegeben. Das müssen wir besser verteidigen und das ärgert mich", betonte der 35-Jährige.