HSV und die Eintracht verteilen Geschenke: Remis in rassigem Duell

Von Bastian Küsel

Hamburg - Mit einem Punkt in die Winterpause: Der HSV und Eintracht Frankfurt lieferten sich ein rassiges Bundesliga-Duell, das keinen Verlierer verdient gehabt hätte - am Ende stand ein 1:1.

HSV-Profi Albert Sambi Lokonga (l.) lässt sich nach seinem Führungstreffer gegen die Eintracht von seinen Mitspielern und dem Stadion feiern. © WITTERS Emotional wurde es im Volkspark schon vor dem Anpfiff: Die beiden Aufstiegshelden Sebastian Schonlau (jetzt Vancouver Whitecaps) und Ludovit Reis (Club Brügge) wurden unter tosendem Applaus offiziell verabschiedet. Das Spiel brauchte danach allerdings etwas, um der wieder einmal erstklassigen Stimmung gerecht zu werden. In der 19. Minute änderte sich das jedoch völlig: Frankfurts Nnamdi Collins spielte im eigenen Strafraum einen kapitalen Fehlpass in die Füße von Albert Sambi Lokonga, der sich nicht lange bitten ließ und trocken in die linke untere Ecke vollstreckte - 1:0 für den HSV. Die Reaktion der SGE ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Diesmal patzte William Mikelbrencis, der einen weiten Ball völlig falsch einschätzte. Nathaniel Brown bediente Hugo Larsson im Zentrum und der traf ohne große Probleme zum Ausgleich für die Eintracht (26.).

Die Frankfurter glichen den Rückstand nach nur wenigen Minuten in Person von Hugo Larsson (r.) aus. © WITTERS

Beinahe wäre den Rothosen im direkten Gegenzug die perfekte Antwort gelungen, doch Rayan Philippe traf nur 60 Sekunden später lediglich die Latte (27.). So ging es mit dem Remis in die Pause.

HSV gegen Eintracht Frankfurt: Beide Teams spielen vergeblich auf Sieg

Nach diesem Zusammenprall mussten Miro Muheim (r.) und Ramus Kristensen beide minutenlang behandelt werden. © WITTERS Der zweite Abschnitt begann wie der erste - mit wenigen Highlights. In der 59. Minute ging dann allerdings ein Raunen durchs Stadion, als HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes ein Seitfallzieher-Tor von Ansgar Knauff mit einer starken Parade verhinderte. Ganz still wurde es wiederum in der 65. Minute: Ramus Kristensen und Miro Muheim waren im Kampf um den Ball böse zusammengeprallt und blieben nahezu regungslos auf dem Rasen liegen. Nach minutenlanger Behandlung konnten zum Glück beide weitermachen. Apropos Glück: Das hatten die Hanseaten in der 77. Minute auf ihrer Seite, als zwei Frankfurter Abschlüsse innerhalb weniger Sekunden kurz vor der Linie geblockt werden konnten. Die SGE wiederum durfte sich glücklich schätzen, dass ein Tor von Fábio Vieira wegen ganz knappem Abseits zurückgenommen wurde (81.). HSV - Hamburger SV HSV mit Personalsorgen gegen Frankfurt: Polzin setzt auf Volkspark-Effekt In der anschließenden Schlussphase versuchten beide Teams noch einmal alles, der Siegtreffer sollte aber trotz üppiger Nachspielzeit nicht mehr fallen - es blieb beim leistungsgerechten 1:1.

Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt

Bundesliga, 15. Spieltag Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1) Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli (60. Soumahoro) - Mikelbrencis (60. Jatta), Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe (87. Gocholeishvili), Königsdörffer (87. Pherai), Baldé (69. Vieira) Aufstellung SGE: Zetterer - Amenda, R. Koch, Collins - Kristensen (71. Uzun), Larsson (71. Baum, 84. Buta), Dahoud, Brown, Doan, Bahoya (46. Höjlund) - Knauff (82. Ngankam) Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden/Schwarzwald) Zuschauer: 57.000 (ausverkauft) Tore: 1:0 Lokonga (19.), 1:1 Larsson (26.)