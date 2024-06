Ehemaliger HSV-Coach Walter unterschreibt bei Ex-Premier-League-Verein

Tim Walter (48) ist neuer Trainer des englischen Zweitligisten Hull City. © Christian Charisius/dpa

Rund vier Monate nach seinem Aus im Volkspark unterschrieb der 48-Jährige einen Dreijahresvertrag beim Verein im Osten des Landes. Walter wird, sofern er das Visum erhalten sollte, seinen Job zum 1. Juli antreten.

Nachdem Hull in der vergangenen Saison als Siebter knapp die Aufstiegs-Play-offs in die Premier League verpasst hatte, musste Trainer Liam Rosenior (39) gehen. Daher hatte sich der Transfer in den vergangenen Wochen bereits angebahnt.

Eigentümer Acun Ilicali (55), ein türkischer Filmproduzent und Moderator, erklärte: "Tim war immer unsere erste Wahl. Unsere Gespräche waren ausführlich und produktiv und ich bin zuversichtlich, wie wir zum Wohle unseres Vereins zusammenarbeiten können. Ich glaube an Tims Philosophie und hoffe, dass er in der kommenden Saison unseren Aufwärtstrend fortsetzen kann."

Walter war im Februar nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren beim HSV entlassen worden. Mit den Rothosen hatte der 48-Jährige zweimal die Relegation verloren und den damit anvisierten Aufstieg in die erste Liga verpasst. Als auch der dritte Anlauf im Frühjahr zu scheitern drohte, trennte sich der Verein von ihm und holte Steffen Baumgart (52). Das Ende ist bekannt: Der HSV wurde Vierte und stieg erneut nicht auf.