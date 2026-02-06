HSV: Kuntz-Anwälte kontern Vorwürfe - "vollkommen substanzlos"

Hamburg - Was stimmt denn nun? Nachdem eine vermeintliche Anwältin die schwerwiegenden Vorwürfe gegen den ehemaligen HSV -Boss Stefan Kuntz (63) mit neuen Details untermauert hatte, meldeten sich jetzt die Anwälte des Fußball-Europameisters von 1996 zu Wort.

Ex-HSV-Boss Stefan Kuntz (63) wurde schwer belastet, nun haben sich seine Anwälte gemeldet. © Soeren Stache/dpa

Die Anschuldigungen gegen Kuntz wiegen schwer: Am Mittwoch hatte eine Anwältin, die einige der Frauen vertritt, die Kuntz belästigt haben soll, zu Wort gemeldet. Im Stern sprach sie von "unangemessenen Berührungen, Sprüchen (insbesondere über die Brüste einer der Mitarbeiterinnen), sexuellen Anspielungen und wenig zweideutigen Aufforderungen zu sexuellen Handlungen".

Am Freitag reagierten nun die Anwälte des 63-Jährigen und konterten die Vorwürfe. "Die im Stern anonym von einer Anwältin ohne Namensnennung kolportierten falschen Vorwürfe" seien "vollkommen substanzlos und erfüllen nicht im Ansatz irgendwelche Straftatbestände", erklärten Christian Schertz und Nicolas Nadolny gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Es ging vornehmlich um eine "unangenehme Situation" in der Büroküche sowie ein Treffen auf Mallorca zwischen Kuntz und einer der Mitarbeiterinnen. Zu Letzterem kam es allerdings nicht, denn der Ex-Profi hatte einen gemeinsamen Gin Tonic abgelehnt.

Angeblich liegt der Süddeutschen der Chatverlauf zwischen Kuntz und der Frau vor, die zum gleichen Zeitpunkt wie er, auf der Balearen-Insel war. Sechs Seiten lang soll die Kopie sein.