Ewiger Rückhalt: HSV und Torhüter Tom Mickel verlängern bis 2025!

Hamburg - Der Hamburger SV und Torhüter Tom Mickel (35) haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Mickel, der seit 2009 - mit einer kurzen Unterbrechung - für den HSV spielt, bleibt den Rothosen bis Sommer 2025 erhalten.

Neben seiner Rolle im Profiteam fungiere er auch als wichtiges Bindeglied zur zweiten Mannschaft. "Der Stellenwert, den Tom [Mickel] in unserer Mannschaft und im Torwartteam genießt, ist sehr groß", betont Direktor Profifußball Claus Costa (39).

"Ich bin total happy, dass der Verein in mir weiterhin einen Mehrwert sieht", freut sich der 35-jährige Keeper, der als ältester Spieler und echtes HSV-Urgestein nicht nur 15 Jahre Profierfahrung mitbringt, sondern im Kader auch eine absolute Führungsrolle übernehme.

"Ich habe richtig Bock, noch mal wieder anzupacken und Vollgas zu geben, um in der nächsten Saison unser Ziel zu erreichen", blickt Mickel voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Mit Mickel bleibt dem HSV ein wichtiger Spieler und ein Vorbild für die jungen Talente erhalten.

Ab 2011 gehörte der bei Energie Cottbus ausgebildete Torhüter fest zum Profikader des HSV. Nach einem zweijährigen Intermezzo bei der SpVgg Greuther Fürth von 2013 bis 2015 kehrte Mickel in den Volkspark zurück und gab im Mai 2016 sein Bundesliga-Debüt für die Rothosen. Neben Einsätzen in fünf Bundesliga-, vier Zweitliga- und drei DFB-Pokal-Spielen absolvierte er insgesamt 111 Partien für die zweite Mannschaft in der Regionalliga.