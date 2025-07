HSV müht sich bei Viertligist zu spätem Sieg: Nur Dompé sorgt für Glanzmomente

Alles in Kürze

Der HSV war am Sonntag im Marschweg-Stadion in Oldenburg zu Gast. © WITTERS

Von den Neuzugängen stand lediglich Nicolai Remberg in der Startelf. Zudem gab Coach Merlin Polzin den Youngstern Dorian Migalic, Joel Agyekum, Davis Rath und Maurice Boakye eine Chance.

Vor rund 10.000 Zuschauern im Marschweg-Stadion sorgten aber in erster Linie die Hausherren für Furore. Schon in der 8. Minute schnupperten sie an der Führung, HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes hatte jedoch etwas dagegen.

Zehn Minuten später war der Schlussmann allerdings geschlagen: VfB-Stürmer Mats Facklam traf mit einem strammen Schuss ins lange Eck, nachdem Kapitän Sebastian Schonlau einen Schritt zu spät gekommen war (18.).

Anschließend hatten die Rothosen zwar mehr Ballbesitz, für Gefahr konnten sie aber nicht wirklich sorgen. Oldenburgs Torwart Jhonny Peitzmeier musste kein einziges Mal eingreifen.