Ex-HSV-Star Sonny Kittel feiert gelungenes Debüt in Down Under

Sydney/Hamburg - Das hätte auch schlechter starten können! Der ehemalige HSV -Star Sonny Kittel (31) hat am Wochenende sein Debüt für seinen neuen Verein Western Sydney Wanderers in der australischen Liga gefeiert und dabei gleich mit einer Vorlage geglänzt.

In der Nachspielzeit schnappte sich der 31-Jährige bei einer Ecke den Ball, brachte ihn in die Mitte und fand den Kopf von Ex- Hannover-96 -Profi Marcelo (36), der in der 92. Minute zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich traf.

Ex-Zweitliga-Profi Kittel war im Januar auf den letzten Drücker nach Down Under gewechselt, da seine Karriere in seiner Heimat Polen weiter ins Stocken geraten war. Bei Meister Rakow Tschenstochau kam der Offensivspieler zwar regelmäßig zum Einsatz und konnte in 22 Pflichtspielen auch vier Treffer verbuchen, so ganz zufrieden waren die Verantwortlichen und er aber nicht über die Zusammenarbeit.

So folgte schließlich am Deadline Day der Schritt und vor allem der Ausweg per Leihe nach Australien, wo Kittel nun wieder mehr von seinem Können zeigen will.