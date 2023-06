Ex-HSV-Star verlässt die Seria A und geht nach Down Under

Tolgay Arslan (32), sechs Jahre beim Hamburger SV unter Vertrag, spielte zuletzt in Italien und wechselt nun nach Australien. © Peter Steffen/dpa

Der 32-Jährige unterschrieb einen Vertrag beim australischen Vize-Meister Melbourne City FC bis zum Sommer 2025. Zuletzt stand Arslan für Udinese Calcio auf dem Feld und absolvierte in der abgelaufenen Saison 37 Partien (ein Tor) für die "I Bianconeri".

"Ich erinnere mich, dass ich, als ich für Besiktas in der Türkei gespielt habe, eine innere Stimme hatte, die sagte: 'Eines Tages bin ich in Australien'", erklärte der gebürtige Paderborner bei seiner Vorstellung. "Ich habe drei Kinder und wir haben als Familie beschlossen, nach Udinese etwas zu machen."

Er sei sehr glücklich gewesen, sich für Australien zu entscheiden. "Für mich hieß es, 'Melbourne oder nichts'", gestand Arslan, der in Down Under sogar Verwandtschaft hat. "Ich habe drei Onkel in Melbourne, also werde ich hier schon eine kleine Familie haben."

In der australischen Metropole trifft der ehemalige deutsche U-21-Nationalspieler (drei Länderspiele) auf einen Ex-Bundesliga-Kicker. Matthew Leckie absolvierte für den FC Ingolstadt, Hertha BSC Berlin, den FSV Frankfurt und Borussia Mönchengladbach insgesamt 139 Erstliga- (zehn Tore und sechs Vorlagen) sowie 91 Zweitliga-Spiele (21/22).