HSV verpflichtet ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler

Alles in Kürze

Jordan Torunarigha (27, r) verstärkt in der neuen Saison die Abwehr des Hamburger SV. © Bruno Fahy/BELGA/dpa

Der Bundesliga-Aufsteiger muss für den Abwehrmann keine Ablöse zahlen, da sein Vertrag in Gent zum Saisonende ausgelaufen war.

"Jordan ist ein klarer, professioneller und gereifter Charakter", beschreibt HSV-Vorstand Stefan Kuntz (62) den Innenverteidiger, den er bereits bei der deutschen U21-Nationalmannschaft und der Olympia-Auswahl trainierte.

"Er hat sich in den letzten Jahren noch einmal deutlich weiterentwickelt und vereint ein sehr gutes Tempo mit ausgeprägter Kopfball- und Zweikampfstärke. Mit dieser defensiven Ausgewogenheit und seiner Fähigkeit, auch im Spielaufbau Akzente setzen zu können, passt Jordan ideal in unser Anforderungsprofil."

Torunarigha selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich kenne die Bundesliga und freue mich sehr, in diese zurückzukehren und wieder in dieser besonderen Liga zu spielen - noch dazu mit einem absoluten Traditionsverein wie dem HSV."

In der zurückliegenden Spielzeit hatte Torunarigha 41 Pflichtspiele für den KAA absolviert, darunter auch neun in der Qualifikation zur Europa League und später in der Conference League.