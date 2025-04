Fast perfekter HSV-Nachmittag: Rothosen untermauern Aufstiegsambitionen

Neben Dennis Hadzikadunic (26, Schulter) und Jonas Meffert (30, Nasenbeinbruch) war auch noch Top-Stürmer Davie Selke (30, Rücken) ausgefallen. So kam unter anderem Lukas Poreba (25) mal wieder zu einem Startelfeinsatz. "Dass ich von Anfang an spielen durfte, war für mich natürlich sehr schön", bilanzierte der Pole.

HSV-Akteur Ludovit Reis (24, r.) sah gegen den Club seine fünfte Gelbe Karte und wird damit beim kommenden Heimspiel gegen Braunschweig fehlen. © Daniel Löb/dpa

Zur Wahrheit gehörte zwar auch, dass die frühe Rote Karte für Janis Antiste (22) den Hamburgern in die Karten gespielt hatte, den Stolz auf die eigene Leistung ließen sich die Hanseaten dadurch aber nicht nehmen.

"Der Spielverlauf war für uns natürlich positiv, aber entscheidend war, dass wir auch in Überzahl immer weitergemacht und nie nachgelassen haben und weiter auf das nächste Tor gegangen sind", unterstrich Ludovit Reis (24) exemplarisch.

So holte die Elf von Coach Merlin Polzin (34) letztlich den siebten Rückrundensieg - damit haben die Hamburger jetzt schon so viele Dreier wie in der gesamten Hinrunde eingefahren. Zudem blieben sie im dritten Spiel in Folge ohne Gegentor.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es an diesem Nachmittag aber doch noch: Reis sah seine fünfte Gelbe Karte und wird damit beim kommenden Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (Freitag/18.30 Uhr) zuschauen müssen.