Felix Magath überzeugt: "Bin der richtige HSV-Präsident für die nächsten Jahre!"

Vereinslegende Felix Magath (71) will neuer HSV-Präsident werden. © Christian Charisius/dpa

"Ich habe mich seit letztem Sommer damit beschäftigt und mich immer mal wieder mit Leuten getroffen, um darüber zu reden. Und ich bin der Meinung: Ich bin der richtige HSV-Präsident für die nächsten Jahre", sagte Magath beim Fernsehsender von "Welt" und "Bild".

Er habe sich offiziell beworben und müsse nun abwarten, "ob der Beirat mich zulässt oder ob ich nicht zugelassen werde". Der neue Präsident wird bei der Mitgliederversammlung des Zweitligisten am 21. Juni gewählt. Der Noch-Präsident und frühere Bundesliga-Profi Marcell Jansen (39) hatte vor einigen Wochen mitgeteilt, nicht erneut anzutreten.

Magath begründete seinen Entschluss zur Kandidatur auch mit Ermunterungen aus der Fanszene. Er sei darauf bei seinen Besuchen in Hamburg "immer wieder angesprochen" worden: ""Oh Herr Magath, Sie müssen dem HSV helfen! Oh Herr Magath, kommen Sie doch wieder, der HSV braucht Sie." So ging das in einer Tour", erzählte der langjährige Bundesligatrainer.

Für ihn sei die Wahl eine neue Herausforderung. "Jetzt schlüpfe ich in eine Rolle, dass ich gewählt werden will - da fühle ich mich ein bisschen unwohl", sagte der Ex-Spieler und -Coach.