Fix: HSV angelt sich Wunschstürmer für Millionenablöse

Rayan Philippe (24) wechselt für eine Millionenablöse von Eintracht Braunschweig zum HSV. © Swen Pförtner/dpa

Mit dem Spieler waren sich die Hanseaten schon seit Längerem einig gewesen, vor wenigen Tagen hatten sie auch in den zähen Verhandlungen mit den Niedersachsen Erfolg. Dem Vernehmen nach zahlt der HSV eine Ablöse zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Euro für den Franzosen.

"Rayan war in Braunschweig absoluter Leistungsträger und insbesondere in dieser Saison ein wesentlicher Faktor für den Klassenerhalt der Eintracht", sagt HSV-Vorstand Stefan Kuntz, "er verfügt über ein sehr spannendes Profil und wir haben seine positive Entwicklung eng verfolgt. Hierbei hat er seine Stärken in der 2. Liga unter Beweis gestellt und wir sind sehr froh, dass Rayan nun gemeinsam mit dem HSV den nächsten Schritt gehen und sich in der 1. Liga etablieren will."

Philippe selbst zeigte sich auch glücklich über den Transfer. "Auf das erste Heimspiel vor den eigenen Fans freue ich mich schon jetzt, ich habe die Atmosphäre im Volksparkstadion schließlich schon erleben können. Ich möchte daher sofort loslegen und helfen, die Ziele des Vereins zu erreichen. Der HSV hat eine große Geschichte und ist jetzt zurück in der Bundesliga, auf die ich mich sehr freue. Ich möchte zeigen, dass die Mannschaft und ich die Qualität haben, um in dieser Liga zu bestehen und abzuliefern."