Frist abgelaufen! HSV-Stürmer Robert Glatzel trifft Entscheidung

Hamburg - Er bleibt an Bord! Torjäger Robert Glatzel (30) hat sich für einen Verbleib beim Hamburger SV und gegen einen Wechsel entschieden. Dies gab der Zweitligist am Samstag bekannt.

Stürmer Robert Glatzel (30) hat sich für einen Verbleib beim Hamburger SV entschieden. © Marcus Brandt/dpa

Der 30-Jährige hätte bis zum heutigen Samstag eine Ausstiegsklausel ziehen können, womit er den Verein für die festgeschriebene Ablöse von 2,3 Millionen Euro hätte verlassen können. Doch darauf verzichtete er.

"Der HSV, die Fans und Hamburg bedeuten mir sehr viel, das habe ich mehrfach erwähnt", erklärte Glatzel in einer Vereinsmitteilung. "Trotzdem habe ich nach der Saison gesagt, dass ich mir über meine Zukunft Gedanken machen und das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen werde. Dieser Austausch war sehr intensiv, wertschätzend und gut."

So gut, dass "Bobby" auch in der kommenden Saison für den HSV auf Torejagd gehen wird. "Ich kann es kaum erwarten, dass die kommende Saison losgeht. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen."

Und das ist in dieser eindeutig: Der HSV will im siebten Anlauf endlich in die erste Bundesliga zurückkehren. Dazu benötigt er aber auch die Tore von Glatzel.