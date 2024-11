Gänsehaut schon vor dem Anpfiff! HSV verspielt klare Führung gegen Schalke 04

Hamburg - Kein Sieger im Zweitliga-Kracher! Der HSV hat am Samstagabend eine Zwei-Tore-Führung gegen den FC Schalke 04 verspielt. Am Ende trennten sich die beiden Größen des deutschen Fußballs mit 2:2 (2:0).

Vor dem Spiel verformte die Band "Abschlach!" live im Stadion. Der Volkspark wurde dabei wie bei einem Konzert abgedunkelt und in blaues Licht getaucht. © WITTERS

Stimmungsvoll wurde es dabei schon vor dem Anpfiff im ausverkauften Volkspark: Die Band "Abschlach!" performte ihre beiden Songs "Wir sind der HSV" und "Mein Hamburg lieb' ich sehr" live vor der Nordkurve. Dabei wurde das Stadion wie bei einem Konzert abgedunkelt und in blaues Licht getaucht - Gänsehaut!

Das anschließende Spiel wurde diesem besonderen Rahmen zunächst nicht gerecht. Der HSV hatte bei strömendem Regen zwar mehr Ballbesitz, kam gegen kompakt stehende Gäste aber nicht in gefährliche Abschlussposition.

So musste es ein Standard richten: Marco Richter zirkelte einen Freistoß aus rund 20 Metern an der Mauer vorbei in die Torwartecke. Da S04-Keeper Justin Heekeren einen Schritt in die andere Ecke gemacht hatte, schlug die Kugel satt in den Maschen ein (29.).