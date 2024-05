Große Überraschung! Der HSV hat einen neuen Nationalspieler

HSV-Profi Immanuel Pherai (23, r) steht vor seinem Länderspieldebüt für Suriname. © Uli Deck/dpa

Wie Offensivspieler Immanuel Pherai (23) auf seinem Instagram-Profil mitteilte, steht er vor seinem Länderspieldebüt für die A-Nationalmannschaft. Allerdings nicht, wie viele denken für die Niederlande, für die er bereits 38 U-Länderspiele absolviert hat, sondern für das südamerikanische Land Suriname.

Gemeinsam mit den beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Virgil Misidjan (30/1. FC Nürnberg) und Sheraldo Becker (29/Union Berlin) tritt Pherai in der zweiten Runde der WM-Quali an.

In der Gruppe F trifft Suriname, Weltranglisten-144., zunächst am 5. Juni in Paranamino, der Hauptstadt des Landes, auf St. Vincent und die Grenadinen (173.), drei Tage später steht die Partie auf Anguilla (209.) an.