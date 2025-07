HSV startet als erster Bundesligist mit der Vorbereitung: "Kribbeln ist riesengroß"

Hamburg - Es geht wieder los! Der Hamburger SV ist am Mittwochmittag bei sommerlichen Temperaturen als erster Bundesligist in die Vorbereitung gestartet. Rund 300 Fans schauten zu.

Alles in Kürze

HSV-Trainer Merlin Polzin (34) freute sich, dass es endlich wieder losging. © Christian Charisius/dpa

Angeführt von Merlin Polzin (34) machten sich Trainerteam und Profis durch ein kleines Spalier auf zum Trainingsplatz. Dort ging es für rund eine Stunde ordentlich zur Sache - erst in kleinen Spielen ohne Ball, anschließend mit dem runden Leder.

"Das Kribbeln ist riesengroß", gestand Polzin nach der ersten Einheit. "Wir freuen uns brutal auf das, was kommt." Entsprechend groß war auch die Freude, die Spieler wiederzusehen.

Er selbst hatte die Sommerpause genutzt und war drei Wochen mit dem Auto an der Westküste der USA unterwegs. "Der Urlaub hat nach den ganzen Feierlichkeiten gutgetan", gestand der 34-Jährige. Trotz der Entfernung stand Polzin aber im täglichen Austausch mit Sportchef Claus Costa (41) und Sport-Vorstand Stefan Kuntz (62).

In erster Linie dürfte es in den Gesprächen um potenzielle Neuzugänge gegangen sein. Am Mittwoch waren vier mit dabei: Nicolai Remberg (25), Jordan Torunarigha (27), Fernando Dickes (17) und Rayan Philippe (24). "Sie haben sich gut eingefügt und machen einen guten Eindruck", zeigte sich der HSV-Coach zufrieden.

Dass weitere folgen werden, ist kein großes Geheimnis, die Vorgehensweise auch nicht. "Wir wollen das Team auf speziellen Positionen verstärken, aber keine Schnellschüsse machen", machte Polzin deutlich. "Wir wollen lieber eine richtig gute Entscheidung treffen als eine schnelle."