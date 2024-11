Höchststrafe für Baldé! HSV-Trainer entschuldigt sich bei Youngster

Hamburg - Was für ein bitterer Abend für Fabio Baldé! Der 19-Jährige sollte eigentlich dem Hamburger SV helfen , die spätere 1:3-Niederlage bei Eintracht Braunschweig abzuwenden, doch der Youngster wurde 20 Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder vom Feld genommen.

HSV-Trainer Steffen Baumgart (52, r) entschuldigte sich bei Fabio Baldé (19) für dessen Auswechslung. © WITTERS

Trainer Steffen Baumgart (52) wollte beim Stand von 0:2 aus Sicht der Rothosen nach einer guten Stunde noch einmal die Offensive beleben und brachte daher Baldé für den defensiveren Noah Katterbach (23).

Doch der Youngster sah bereits zwei Minuten nach seiner Einwechslung nach einem taktischen Foul an Fabio Di Michele Sanchez (21) die gelbe Karte - eine Verwarnung mit Folgen.

Denn statt offensiv in Erscheinung zu treten und für Gefahr zu sorgen, war Baldé immer wieder in der Defensive gefordert und in zahlreiche Zweikämpfe verwickelt, von denen er keinen einzigen gewinnen konnte. Bei jedem weiteren Duell schwang die Angst einer zweiten Verwarnung mit.

In der 79. Minute zog Baumgart die Notbremse und holte Baldé wieder vom Feld. "Ich hatte die Befürchtung, dass er sich Gelb-Rot holt", erklärte er diesen unrühmlichen Schritt. "Kurz vor seiner Auswechselung hatte ich ihm auch schon gesagt, dass das passieren könnte."