Holt der HSV einen Verteidiger mit Champions-League-Erfahrung?

Wie " BILD " berichtet, sollen sich die Hanseaten intensiv um den 26-Jährigen bemühen, der seit 2022 bei dem Seria-A-Klub unter Vertrag steht. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Hefti an Montpellier nach Frankreich ausgeliehen.

Auch in der Champions League lief der Rechtsfuß auf. In sechs Partien gelangen ihm zwei Scorerpunkte (ein Tor/ein Assist). In Genua bekam seine Karriere zuletzt jedoch einen Knick. Blüht er womöglich in Hamburg wieder auf?