HSV: Abschied von Ogechika Heil ist fix, was wird aus Valon Zumberi?

Hamburg - Es kommt Bewegung in den Kader! Nach der erfolgreichen Leihe von Lukasz Poreba (23) vom RC Lens gibt der HSV einen anderen Spieler ab.

Ogechika Heil (22, l.) verlässt den HSV und wechselt in die 3. Liga. Die Zukunft von Valon Zumberi (20) ist noch offen. © Fotomontage: IMAGO / Philipp Szyza, Michael Schwartz/dpa

Wie der Klub am Donnerstagmittag bestätigte, verlässt Offensivakteur Ogechika Heil (22) die Hanseaten nach sieben Jahren und wechselt zum Drittligisten SC Preußen Münster.

Der 22-Jährige stammt aus der Jugend der Rothosen, schaffte aber nie wirklich den Sprung zu den Profis.

Nach einer erfolgreichen Leihe in die Niederlande zu Go Ahead Eagles Deventer blieb ihm der Durchbruch im Volkspark verwehrt. Nun also der endgültige Abschied.



Ein ähnlicher Weg war für Valon Zumberi (20) vorgesehen. Doch mehrere Möglichkeiten in die 3. Liga zu wechseln - der 1. FC Saarbrücken und der VfB Lübeck sollen interessiert gewesen sein - zerschlugen sich. Dafür hätte der Abwehrspieler aber erst einmal seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag verlängern müssen.