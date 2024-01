HSV beschenkt Tim Walter zum großen Jubiläum: Rothosen gegen S04 mit dreifach Alu-Glück

Gelsenkirchen - So stellt man sich ein Jubiläum vor: Tim Walter hat in seinem 100. Pflichtspiel als Coach des HSV einen hochverdienten Erfolg eingefahren. Beim defensiv schwachen FC Schalke 04 triumphierten die Hanseaten mit 2:0.

Jubel beim HSV: Die Rothosen gewannen das Zweitliga-Topspiel beim FC Schalke 04 am Samstagabend mit 2:0. © Tim Rehbein/dpa

Der 48-Jährige, der vor dem Duell in der VELTINS-Arena erklärt hatte, wie stolz ihn dieser Meilenstein mache, holte damit seinen 54. Sieg mit den Rothosen - bei 22 Unentschieden und 24 Niederlagen.

Bereits zur Pause lagen seine Mannen komfortabel mit 2:0 in Führung - und daran hatten die beiden Hamburger Achter entscheidenden Anteil.

In der 22. Minute veredelte zunächst Immanuel Pherai eine herausragende Flanke von Ignace Van der Brempt per Kopf, ehe Laszlo Benes 13 Minuten später mit dem Fuß nachlegte (35.).

Die Knappen, die bei beiden Gegentreffern desolat verteidigten, waren in der Anfangsphase eigentlich das bessere Team, belohnten sich aber nicht. In der 35. Minute klatschte ein Freistoß von Thomas Ouwejan zudem nur an die Latte.