HSV-Blog: Eigentor in letzter Sekunde! HSV verliert Testspiel gegen Everton

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18. Juli, 14.12 Uhr: HSV-Rückkehr von Ludovit Reis denkbar?

Das wäre ein Ding! Der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri hat eine mögliche HSV-Rückkehr von Ludovit Reis (26) ins Gespräch gebracht. Demnach würde Club Brügge dem Niederländer keine Steine in den Weg legen, wenn ein passendes Angebot hereinkäme. Der 26-Jährige habe die Erwartungen in der vergangenen Saison nicht erfüllt und spiele in den Planungen des Klubs keine große Rolle mehr, berichtet der Journalist. Als möglichen Abnehmer nennt Tavolieri den HSV, bei dem Reis zum Leistungsträger und Aufstiegshelden avancierte, ehe er Hamburg in Richtung Brügge verließ. Konkrete Gespräche scheint es aber noch nicht gegeben zu haben.

Ludovit Reis (26) soll bei Club Brügge keine Rolle mehr spielen. Ist eine HSV-Rückkehr denkbar? © IMAGO/Isosport

17. Juli, 10.14 Uhr: HSV stellt Heimtrikot für die neue Saison vor

Darauf haben viele Fans gewartet: Der HSV hat am Freitag sein neues Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Es wurde unter dem Motto "An der Elbe werden Träume wahr" konzipiert. Laut Klubangaben ist die "lichtdurchflutete Stadionmembran des Volksparkstadions abstrakt in hellblauer Farbe auf dem Trikot abgebildet". Zudem wurden die drei Streifen von Ausrüster "adidas" erstmals in der Vereinsgeschichte nicht nur in einer, sondern in zwei Farben gehalten: blau und schwarz. Die Streifen sind "von den Parkplatzstreifen zum Stadion inspiriert" und sollen "den Weg ins Wohnzimmer, wo die Fans emotionale Momente teilen", markieren. Im Nacken sind darüber hinaus die Koordinaten vom Anstoßpunkt des Stadions eingearbeitet.

15. Juli, 15 Uhr: DFL macht HSV-Auftakt beim BVB zum Topspiel

Das war fast zu erwarten: Am Mittwoch hat die DFL die ersten vier Bundesliga-Spieltage zeitgenau terminiert. Der Auftakt des HSV bei Borussia Dortmund findet im Rahmen des Topspiels am 29. August um 18.30 Uhr statt. Anschließend müssen die Rothosen dreimal in Folge um 15.30 Uhr ran - zweimal am Sonntag und einmal am Samstag. Die Spielansetzungen in der Übersicht: Samstag, 29. August (18.30 Uhr): Borussia Dortmund - HSV

Sonntag, 6. September (15.30 Uhr): HSV - 1. FSV Mainz 05

Sonntag, 13. September (15.30 Uhr): RB Leipzig - HSV

Samstag, 19. September (15.30 Uhr): HSV - 1. FC Köln

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem HSV wurde von der DFL zum Topspiel des ersten Spieltags gemacht. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

14. Juli, 11.41 Uhr: Luka Vuskovic wechselt zu Brighton & Hove Albion

Was sich zuletzt schon abgezeichnet hatte, ist nun fix: Luka Vuskovic (19) wechselt von den Tottenham Hotspur zu Brighton & Hove Albion. Der junge Kroate ist den "Seagulls" rund 54 Millionen Euro Ablöse wert - damit ist er der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. "Luka hat einen fantastischen Karrierestart hingelegt - den wir aufmerksam verfolgt haben. In der vergangenen Saison hat er gezeigt, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann und wir möchten ihm helfen, darauf in unserem Umfeld aufzubauen", erklärte Brighton-Coach Fabian Hürzeler (33) in einer Mitteilung. Vuskovic hatte in seiner Leih-Saison beim HSV mit überragenden Leistungen international auf sich aufmerksam gemacht. Bis zuletzt hatten die Rothosen-Fans auf eine Rückkehr des Publikumslieblings gehofft, die jedoch zu keinem Zeitpunkt wirklich realistisch gewesen war.

Luka Vuskovic (19) wechselt von den Tottenham Hotspur zu Brighton & Hove Albion. Eine HSV-Rückkehr ist endgültig vom Tisch. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

13. Juli, 10.47 Uhr: Ex-HSV-Vostand Stefan Kuntz trauert um seinen Vater

Trauer bei Stefan Kuntz (63): Der ehemalige Sportvorstand des HSV hat seinen Vater Günter im Alter von 87 Jahren verloren. Das teilte der Ex-Profi auf Instagram mit. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto schrieb der 63-Jährige: "In der Stille der Nacht hast du deine Augen für immer geschlossen. Du fehlst uns unendlich, aber in unseren Herzen lebst du weiter. Ruhe in Frieden, Papa." Günter Kuntz hatte wie sein Sohn in der Bundesliga gespielt. Für Borussia Neunkirchen absolvierte er 80 Erstliga-Spiele, in denen er starke 21 Treffer erzielte.

Ex-HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) trauert um seinen Vater Günter. Der ehemalige Bundesliga-Profi starb im Alter von 87 Jahren. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

11. Juli, 22.23 Uhr: HSV-Juwel Otto Stange verliert EM-Finale mit der U19

Bitter: HSV-Juwel Otto Stange (19) hat das Finale der U19-Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft verloren. Top-Favorit Spanien war eine Nummer zu groß für die DFB-Junioren, die sich 0:2 geschlagen geben mussten. Der Angreifer hätte in der ersten Halbzeit zweimal zur Führung treffen können, vergab seine Chancen jedoch. Die Iberer machten es besser und entschieden die Partie durch Tore von Hugo Lopez (44. Minute) und Mario Rivas (48.). Immerhin: Mit vier Turniertreffern holte sich der gebürtige Hamburger zusammen mit Spaniens Jose Antonio Morante (19) wenigstens die Torjägerkanone.

HSV-Juwel Otto Stange (19) hat das Finale der U19-Europameisterschaft mit Deutschland verloren. © IMAGO/DeFodi Images

11. Juli, 14.45 Uhr: HSV will offenbar Martin Adeline verpflichten

Der HSV wappnet sich für die kommende Saison: Laut übereinstimmender Medienberichte sollen die Rothosen ein Angebot für Martin Adeline (22) vom französischen Erstliga-Aufsteiger ESTAC Troyes abgegeben haben. Demnach seien die Hanseaten bereit, vier Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen für den kreativen Offensivspieler zu bezahlen. Adeline hat eine bärenstarke Saison hinter sich: Mit zehn Toren und elf Vorlagen hatte der 22-Jährige maßgeblichen Anteil am Aufstieg seines Klubs. Sein Marktwert schoss innerhalb eines Jahres von 700.000 Euro auf zehn Millionen Euro. Zwischen dem HSV und der Spielerseite soll man sich bereits einig sein, jetzt müssen dem Vernehmen nach nur noch die Klubs auf einen Nenner kommen.

Martin Adeline (22) soll vor einem Wechsel zum HSV stehen. Der junge Franzose hat ESTAC Troyes in der vergangenen Saison in die Ligue 1 geschossen. © IMAGO/PsnewZ

10. Juli, 11.52 Uhr: Aboubaka Soumahoro als Leihe nach Spanien

Der Hamburger SV verleiht Aboubaka Soumahoro nach Spanien. Wie der Club mitteilte, bestreitet der 21 Jahre alte Abwehrspieler die kommende Saison bei Erstliga-Absteiger RCD Mallorca. Schon in der vergangenen Serie war Soumahoro an AS Saint-Étienne in Frankreich verliehen. "Um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen zu können, muss er regelmäßig Spielminuten sammeln. Deshalb haben wir uns bei ihm für eine erneute Ausleihe entschieden", erklärte HSV-Sportdirektor Claus Costa. "Mit dem RCD Mallorca haben wir eine passende Lösung gefunden, wo die Aussicht auf Spielpraxis höher ist, als es bei uns der Fall wäre. Wir werden ihn im kommenden Jahr fest im Blick behalten."

Aboubaka Soumahoro (21) geht als Leihe zum RCD Mallorca. © Marcus Brandt/dpa

10. Juli, 9.15 Uhr: Otto Stange schießt wichtiges Tor in U19-EM-Halbfinale

Mit dem Einzug in das Finale der U19-Europameisterschaft in Wales greift die Deutsche Nationalmannschaft erstmals seit 2014 nach dem Titel. HSV-Stürmer Otto Stange war mit seinem Tor maßgeblich am Erfolg beteiligt. Der 19-Jährige traf nach dem 1:0 Rückstand gegen die Ukraine in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte zum Ausgleich. Es war die rasante Antwort auf den kurz zuvor erzielten Treffer des ukrainischen Spielers Vitaliy Hlyut (18) - der etwas aus dem Nichts kam, da das deutsche Team die Ukrainer eigentlich von Anfang an dominierten. Letztlich siegten die Deutschen mit 2:1. Francis Onyeka (19) - der aktuell für die SV Elversberg auf dem Platz steht - kurz vor Spielende.

Otto Stange (19) traf im EM-Halbfinale für das U19-DFB-Team zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen die Ukraine. © Marcus Brandt/dpa

9. Juli, 12.14 Uhr: Polzin: "Wir wollen jeden Tag besser werden"

Klare Worte! HSV-Coach Merlin Polzin (35) hat seine Spieler nach der ersten Einheit im Trainingslager in Dänemark in die Pflicht genommen. "In der Saisonanalyse haben uns einige Themen, etwa gewisse Intensitätswerte, nicht gefallen. Deshalb fordere ich generell eine höhere Intensität", erklärte der gebürtige Hamburger. Dies zeige sich schon in kleinsten Details, etwa bei einer Passübung im Training. "Ob ich einem Kollegen bei einem schlechten Pass das direkt sage oder es einfach so hinnehme. Wir müssen im Training scharf sein und wollen das konsequent einfordern. Der Standard, den wir uns setzen, ist unverhandelbar", betonte Polzin. Die Vorbereitung werde nun darüber entschieden, wie man in die Saison starte. "Wir wollen jeden Tag besser werden, wir wollen auf jedes kleine Detail achten und jeden einzelnen Tag gewinnen. Das ist unser Motto, danach wollen wir handeln", gab der 35-Jährige die Richtung vor.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) hat klare Vorstellungen davon, wie er mit seiner Mannschaft die Saison-Vorbereitung gestalten will. (Archivfoto) © Florian Wiegand/dpa

8. Juli, 17.45 Uhr: HSV mit 27 Profis im Trainingslager, Capaldo kommt nach

Derzeit läuft die erste von vier Einheiten im HSV-Trainingslager im dänischen Helsingör. 27 Akteure sind Teil der Reisegruppe, darunter erstmals auch die Nachwuchsspieler Louis Lemke (16), Jason Bissi-Mouelle (18), Thierry Sedlatschek (17), Jannes von Diczelski (17), Elias Lahti (17) und Colin Poppelbaum (19). Nationalspieler Nicolas Capaldo (27) wird nach seiner Länderspielreise mit Argentinien am morgigen Donnerstag zur Mannschaft stoßen. Der Trainingslager-Kader im Überblick: Tor: Daniel Heuer Fernandes, Fernando Dickes, Colin Poppelbaum, Elias Lahti, Bennet Schmidt Abwehr: Daniel Elfadli, Warmed Omari, Jordan Torunarigha, Nicolas Capaldo, Joel Agyekum, Shafiq Nandja, Louis Lemke, Jason Bissi-Mouelle Mittelfeld: Albert Sambi Lokonga, Immanuel Pherai, Albert Grönbaek, Nicolai Remberg, Kofi Amoako, Thierry Sedlatschek, Jannes von Diczelski Angriff: Jean-Luc Dompe, Rayan Philippe, Yussuf Poulsen, Bakery Jatta, Emir Sahiti, Alexander Rössing-Lelesiit, Fabio Balde

Nationalspieler Nicolas Capaldo (27, r.) wird nach seiner Länderspielreise mit Argentinien am morgigen Donnerstag im HSV-Trainingslager eintreffen. (Archivfoto) © Florian Wiegand/dpa

8. Juli, 9.37 Uhr: Profi wegen Wechsel-Absichten nicht im Trainingslager dabei

Wenn sich der HSV am Mittwoch auf den Weg ins Trainingslager nach Dänemark macht, ist ein Profi der Rothosen nicht mit dabei. Wie der Verein am Morgen mitteilte, ist Aboubaka Soumahoro (21) für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt. Laut verschiedener Medienberichte steht er vor einer Leihe zum spanischen Zweitligisten RCD Mallorca. Ein Wechsel dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Aboubaka Soumahoro (21) steht vor einem Abschied vom HSV. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

7. Juli, 13.48 Uhr: HSV soll Auge auf Yanis Cimignani geworfen haben

Die Gerüchteküche rund um den HSV brodelt weiter. Laut dem Transferexperten Rudy Galetti sollen die Rothosen ein Auge auf Flügelspieler Yanis Cimignani (24) vom Schweizer Klub FC Lugano geworden haben. Allerdings seien die Hanseaten im Werben um den Franzosen nicht allein. Neben dem FC Venezia und AEK Athen sowie mehreren Klubs aus der zweiten englischen Liga soll auch der FC Schalke 04 seine Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben. In der vergangenen Saison stand Cimignani 35-mal für Lugano auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Scorerpunkte.

Flügelspieler Yanis Cimignani (24) vom Schweizer Klub FC Lugano soll das Interesse des HSV geweckt haben. © IMAGO/Steinsiek.ch

6. Juli, 17.07 Uhr: HSV-Profis bei obligatorischer Leistungsdiagnostik

Nach dem Urlaub kehrten die Profis zum Trainingsgelände der Rothosen zurück. Montag und Dienstag stehen zunächst die Leistungstests im Athleticum auf dem Programm. Die Spieler sind nach 51 Tagen aus der Sommerpause also wieder da. Zu Beginn der Woche wartet nun die obligatorische Leistungsdiagnostik auf das Team von Trainer Merlin Polzin (35). Am Mittwoch bricht die Mannschaft dann nach Dänemark zum ersten Trainingslager auf.

Jordan Torunarigha (28, M.) beim obligatorischen Leistungstest im Athleticum. © WITTERS

4. Juli, 11.15 Uhr: Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau heuert in Kiel an

Zurück zu alten Bekannten: Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (31) hat bei Holstein Kiel angeheuert. Dort trifft der Abwehrspieler mit Trainer Tim Walter (50) und Sechser Jonas Meffert (31) auf langjährige Weggefährte aus Hamburg. "Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft. Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert", freute sich Walter. Schonlau unterschrieb laut Mitteilung einen Vertrag zu leistungsbezogenen Konditionen. "Als die Anfrage kam, musste ich keine Sekunde überlegen. Ich will einfach nur sofort starten, die Jungs kennenlernen und Gas geben", verdeutlichte der 31-Jährige.

Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (31, r.) hat bei Holstein Kiel angeheuert. Dort trifft er auf alte Weggefährten. (Archivfoto) © WITTERS

3. Juli, 10.33 Uhr: HSV mit besonderem Saison-Auftakt

Die Bundesliga beginnt erst Ende August, in die Saison starten will der Hamburger SV aber früher - und das mit einem bunten Programm für große und kleine Rothosen-Fans. Am 1. August lädt der Klub zum Volksparkfestival ein. Neben einem Testspiel-Doppelpack gegen den englischen Traditionsclub FC Everton, soll es drumherum viel buntes Programm geben, wie der Verein mitteilte. Das erste Testspiel gegen die Engländer wird um 13 Uhr (HSV-Frauen) angepfiffen. Um 17 Uhr sind dann die Männer dran. Zwischen 9 und 14.30 Uhr können rund um das Stadion Kinder und Erwachsene an Mitmachaktionen teilnehmen, darunter beispielsweise diverse Sportangebote. Zudem wird es ein Bühnenprogramm geben, bei dem unter anderem ein Talk mit dem HSV-Vorstand um Kathleen Krüger und Eric Huwer geplant ist. Als Highlight soll sich sowohl die Frauen- als auch Herren-Mannschaft vorstellen.

Am 1. August wird es zum Volksparkfestival voll rund um das Stadion der Rothosen. © privat

2. Juli, 11.26 Uhr: HSV im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte am Donnerstag die Spielpläne für die kommende Bundesliga-Saison. Die Rothosen starten am Wochenende des 29. und 30. Augusts die Spielzeit auswärts bei Borussia Dortmund. "Natürlich hätten wir die Saison gerne mit einem Heimspiel gestartet. Trotzdem freuen wir uns sehr auf dieses Duell. Dortmund ist ein top Gegner mit einem besonderen Stadion", sagte HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (35) über die Begegnung. Das erste Heimspiel wird am zweiten Spieltag dann gegen den 1. FSV Mainz 05 stattfinden. Die weiteren Paarungen: 3. Spieltag: auswärts bei RB Leipzig

4. Spieltag: daheim gegen den 1. FC Köln

5. Spieltag: zu Gast bei der TSG Hoffenheim

6. Spieltag: der VfB Stuttgart ist im Volkspark zu Gast

7. Spieltag: Auswärtsfahrt zu Bundesliga-Neuling SC Paderborn

8. Spieltag: auswärts bei Eintracht Frankfurt

9. Spieltag: zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach'

10. Spieltag: Derby-Time im Weserstadion!

11. Spieltag: Michael Olise und Co. mit dem FC Bayern München zu Gast im Volksparkstadion

12. Spieltag: zu Gast bei den Eisernen in Berlin

13. Spieltag: Bundesliga-Aufsteiger Schalke kommt ins Volksparkstadion!

14. Spieltag: Der HSV reist ins Saarland und trifft erstmals auf Aufsteiger SV Elversberg!

15. Spieltag: Die Rothosen empfangen Bayer 04 Leverkusen im Volksparkstadion

16. Spieltag: HSV zu Gast beim SC Freiburg Zur letzten Begegnung der Hinrunde am 17. Spieltag (15. bis 17. Januar 2027) empfängt der norddeutsche Klub den FC Augsburg in der Hansestadt. Danach startet die Rückrunde gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion.

Die Rothosen starten bei Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison. © Bernd Thissen/dpa