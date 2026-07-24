Offiziell: HSV verstärkt sich mit Acht-Millionen-Mann aus Marokko
Hamburg - Was sich bereits abgezeichnet hatte, ist jetzt fix: Der HSV hat Mittelfeldspieler Bilal Nadir (22) verpflichtet. Das gaben die Rothosen am Freitag offiziell bekannt.
Der junge Marokkaner hatte am Mittwoch im Volkspark seinen Medizincheck absolviert und anschließend einen Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach soll der Kontrakt bis 2029 laufen.
Nadir hatte die vergangenen fünf Jahre bei Olympique Marseille in der französischen Ligue 1 gespielt. Sein Vertrag lief im Sommer aus, weshalb er trotz seines beachtlichen Marktwerts von acht Millionen Euro nun ablösefrei für die Hamburger zu haben war.
"Bilal bringt eine hohe fußballerische und technische Qualität mit. Er ist ein Spieler, der den Ball immer haben will, eine hohe Aktionsdynamik besitzt und sich intelligent in den Halbräumen bewegt. Dadurch ist er in der Lage, den Rhythmus eines Spiels zu verändern und als Verbindungsspieler die Mannschaftsteile miteinander zu verknüpfen", so Sportdirektor Claus Costa (42).
Auch Sportvorständin Kathleen Krüger (41) zeigt sich zuversichtlich: "Bilal ist ein sehr variabler und anpassungsfähiger Spieler, der im Mittelfeld verschiedene Rollen einnehmen kann. Mit seiner Verpflichtung gewinnen wir zusätzliche Flexibilität in diesem Mannschaftsteil und verstärken unseren Kader noch einmal in der Spitze und in der Breite."
Bilal Nadir: "Ich bin sehr glücklich darüber, jetzt ein Spieler des HSV zu sein"
Der Spieler selbst ist ebenfalls voller Vorfreude: "Ich bin sehr glücklich darüber, jetzt ein Spieler des HSV zu sein. Nun kann ich es kaum erwarten, auf die HSV-Fans zu treffen und für Hamburg zu spielen", erklärte Nadir unmittelbar nach dem Signing, bevor es für ihn direkt Richtung Trainingsplatz ging.
Mit dem 22-Jährigen stellen sich die Hanseaten im qualitativ ohnehin schon recht gut bestückten Mittelfeld noch breiter auf. Die von den Fans sehnsüchtig erhoffte feste Verpflichtung von Fábio Vieira (25) soll aber weiterhin das große Ziel des HSV sein.
Titelfoto: WITTERS