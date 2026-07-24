Offiziell: HSV verstärkt sich mit Acht-Millionen-Mann aus Marokko

Hamburg - Was sich bereits abgezeichnet hatte, ist jetzt fix: Der HSV hat Mittelfeldspieler Bilal Nadir (22) verpflichtet. Das gaben die Rothosen am Freitag offiziell bekannt.

Mittelfeldspieler Bilal Nadir (22) hat einen Vertrag beim HSV unterschrieben. © WITTERS

Der junge Marokkaner hatte am Mittwoch im Volkspark seinen Medizincheck absolviert und anschließend einen Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach soll der Kontrakt bis 2029 laufen.

Nadir hatte die vergangenen fünf Jahre bei Olympique Marseille in der französischen Ligue 1 gespielt. Sein Vertrag lief im Sommer aus, weshalb er trotz seines beachtlichen Marktwerts von acht Millionen Euro nun ablösefrei für die Hamburger zu haben war.

"Bilal bringt eine hohe fußballerische und technische Qualität mit. Er ist ein Spieler, der den Ball immer haben will, eine hohe Aktionsdynamik besitzt und sich intelligent in den Halbräumen bewegt. Dadurch ist er in der Lage, den Rhythmus eines Spiels zu verändern und als Verbindungsspieler die Mannschaftsteile miteinander zu verknüpfen", so Sportdirektor Claus Costa (42).

Auch Sportvorständin Kathleen Krüger (41) zeigt sich zuversichtlich: "Bilal ist ein sehr variabler und anpassungsfähiger Spieler, der im Mittelfeld verschiedene Rollen einnehmen kann. Mit seiner Verpflichtung gewinnen wir zusätzliche Flexibilität in diesem Mannschaftsteil und verstärken unseren Kader noch einmal in der Spitze und in der Breite."