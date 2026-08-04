04.08.2026 12:24 HSV-Blog: Rothosen sollen Interesse an türkischem WM-Fahrer haben

HSV-Blog: Der HSV soll Interesse am türkischen Nationalspieler Oğuz Aydın haben. Feyenoord Rotterdam, Espanyol Barcelona und die Glasgow Rangers aber auch.

Hamburg - Der HSV steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Am Samstag gab es im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung eine 1:2-Niederlage gegen den FC Everton. Erstmals richtig ernst wird es für die Hanseaten am 24. August im DFB-Pokal beim SC Verl. Bis dahin bestreiten die Hamburger noch weitere Testspiele. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

4. August, 12.24 Uhr: HSV mit Interesse an WM-Fahrer Oğuz Aydın?

Während der HSV im Trainingslager in Herzogenaurach schuftet, brodelt hinter den Kulissen die Gerüchteküche weiter. Wie der Wie der italienische Transferexperte Matteo Moretto berichtet, sollen die Rothosen an Oğuz Aydın (25) interessiert sein. Der türkische Nationalspieler, der bei der WM zum Einsatz kam, steht derzeit bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" derzeit bei sieben Millionen Euro. Laut Moretto sollen neben den Hamburgern allerdings noch andere Klubs ihre Fühler ausgestreckt haben, darunter Feyenoord Rotterdam, Espanyol Barcelona und die Glasgow Rangers.

Der HSV soll Interesse am türkischen Nationalspieler Oğuz Aydın (25, r.) haben. © Khalil Hamra/AP/dpa

3. August, 11.03 Uhr: HSV trainiert bis Freitag im "adidas Homeground"

Trainingslager Nummer drei steht an: Am Montag geht es für den HSV nach Herzogenaurach. Bis Freitag gastieren die Rothosen erneut im "adidas Homeground", um unter Ausschluss der Öffentlichkeit an den Details für die neue Saison zu arbeiten. Am Samstag (15 Uhr) steht dann das Testspiel gegen den OSC Lille im Volkspark an.

HSV-Coach Merlin Polzin (35, l.) und Neu-Kapitän Nicolai Remberg (26) werden bis Freitag im "adidas Homeground" auf dem Platz stehen. © Fotoreport-DB/dpa

2. August, 11.21 Uhr: Polzin macht Transfer-Andeutung

Der HSV hat den ersten Härtetest der Vorbereitung gegen den FC Everton zwar mit 1:2 verloren, Trainer Merlin Polzin (35) sah trotzdem viele positive Ansätze. "Es waren viele Dinge zu sehen, die mir schon gut gefallen haben", so Polzin nach der Last-Minute-Niederlage. Zwar habe sein Team noch einige Baustellen, insgesamt sei es aber ein "sehr gelungener Test", auf dem man aufbauen könne. Im Trainingslager im bayerischen Herzogenaurach soll in der kommenden Woche weiter am Feinschliff gearbeitet werden. Offen ist noch, ob der HSV bis dahin einen weiteren Neuzugang präsentieren kann. Polzin deutete beim Volksparkfestival am Samstag an, dass sich möglicherweise noch etwas auf dem Transfermarkt bewegt. "Wir gucken mal, wie viele wir mitnehmen können. Vielleicht passiert ja auch noch etwas anderes", so Polzin auf die Frage, wer denn alles mit ins Trainingslager in Bayern reisen werde. "Mal schauen, was der Kollege bei Twitter schreibt!"

Trainer Merlin Polzin (35) zeigte sich im Vorfeld des Trainingslagers im bayerischen Herzogenaurach zuversichtlich. © Fotoreport-DB/dpa

1. August, 19.53 Uhr: Rothosen verlieren Heimtest gegen Premier-League-Club FC Everton

Der HSV hat das dritte Testspiel in Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison verloren. Im heimischen Volksparkstadion mussten sich die Rothosen dem FC Everton mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Angeführt vom neuen Kapitän Nicolai Remberg und im neuen blauen Auswärtstrikot gekleidet, erwischten die Engländer aus Liverpool den besseren Start. Der Ex-Freiburger Merlin Röhl brachte Everton kurz vor der Halbzeit (40.) in Führung. Im zweiten Durchgang kam der HSV gut aus der Kabine. Neuzugang und Sturm-Hoffnung Patson Daka konnte ausgleichen (49.). Danach sah es lange so aus, als würde die Testpartie ohne Sieger enden. Doch dann unterlief den Rothosen im Aufbauspiel ein Fehler und Jordan Torunarigha fälschte eine Flanke in der vierten Minute der Nachspielzeit unglücklich ins eigene Tor ab. Statistik zum Spiel: Hamburger SV: Heuer Fernandes – Lemke (77. Sedlatschek), Capaldo (8. Nandja), Torunarigha, Omari (62. Elfadli), Jatta (77. Sahiti) – Grönbaek (77. Nadir), Remberg (77. Amoako), Sambi Lokonga – Stange (46. Philippe), Poulsen (46. Daka), Adeline (62. Pherai) FC Everton: Travers – Mykolenko, Tarkowksi, Branthwaite, O’Brien – Iroegbunman, Dewsbury-Hall, Hackney – George, Barry, Röhl Tore: 0:1 Röhl (40.), 1:1 Daka (50.), 1:2 Torunarigha (90.+4/ET) Schiedsrichter. Harm Osmers Gelbe Karten: - / Branthwaite

Ungewohnter Anblick im Volksparkstadion: der HSV spielte mit seinen neuen, blauen Auswärtstrikots. © WITTERS

1. August, 16.27 Uhr: HSV-Frauen verlieren erstes Spiel auf neuem Volkspark-Rasen

Die HSV-Frauen haben ihr erstes Spiel auf dem neu verlegten Rasen im Volksparkstadion mit 0:1 gegen den FC Everton verloren. Nach fünf ungeschlagenen Testspielen in der Vorbereitung kassierte die Mannschaft von Trainer Rodolfo Cardoso (57) damit die erste Niederlage. Evertons Vignola erzielte in der 52. Minute den entscheidenden Treffer per Distanzschuss für den englischen Erstligisten aus der "Women's Super League". Trotz weiterer Chancen gelang dem HSV vor heimischer Kulisse beim Volksparkfestival kein Ausgleich.

30. Juli, 11.34 Uhr: So sieht das Programm fürs Volksparkfestival aus

Ein Tag im Zeichen der Fans: Am Samstag lädt der HSV wieder zum alljährlichen Volksparkfestival ein. Auf die Besucher wartet von 9 Uhr bis 14.30 Uhr ein buntes Programm. So gibt es in der "Partner-Area" viele Mitmach-Aktionen zu erleben - von Torwand und Schussgeschwindigkeitsanlage über Bastelaktionen, Glücksrad und Hüpfburg bis hin zu weiteren Überraschungen für die ganze Familie. Zudem gibt es einen "Soccer Court" sowie eine "Fan Area". Auf der Bühne sind darüber hinaus unter anderem die Teampräsentationen der Frauen (11 Uhr) und Männer (12.30 Uhr) geplant. Dazwischen (11.45 Uhr) gibt es einen Talk mit den beiden Vorständen Kathleen Krüger (41) und Eric Huwer (42). Highlights sind die beiden Testspiele gegen den FC Everton im Volksparkstadion: Die Partie der Frauen findet um 13.30 Uhr statt, die Männer sind um 17 Uhr dran.

Am Samstag werden wieder zahlreiche HSV-Fans zum Volksparkfestival erwartet. Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm freuen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

29. Juli, 13.21 Uhr: Mario Vuskovic soll mit komplettem Medizincheck starten

Diesem Tag fiebern alle HSV-Fans entgegen: Ab dem 15. November ist Mario Vuskovic (24) nach seiner vierjährigen Dopingsperre wieder spielberechtigt. In den Trainingsbetrieb darf der Kroate bereits Mitte September wieder einsteigen. Wie die "SPORT BILD" nun berichtet, soll dann erst mal ein kompletter Medizincheck mit Ausdauer- und Leistungsdiagnostik sowie Muskelkrafttests durchgeführt werden. Zwar arbeitet Vuskovic seit vielen Monaten mit einem Privattrainer zusammen, es ist aber unklar, inwiefern er schon wieder bereit für den Profifußball ist. Die Ergebnisse der Tests sollen deshalb als Grundlage für den weiteren Trainingsplan fungieren. Zu Beginn dürfte der Abwehrspieler zunächst hauptsächlich mit Reha-Trainer Sebastian Capel (40) arbeiten, ehe es für ihn wieder ins normale Mannschaftstraining geht.

Nach vier Jahren Dopingsperre darf HSV-Verteidiger Mario Vuskovic (24) Mitte September wieder ins Training der Rothosen einsteigen. (Archivfoto) © Arne Dedert/dpa

28. Juli, 10.19 Uhr: FC Arsenal will offenbar 18 Millionen für Fábio Vieira

Der Krimi um Fábio Vieira (25) hält die HSV-Fans weiter in Atem: Die Rothosen wollen den Portugiesen fest verpflichten, der Edeltechniker wiederum will unbedingt nach Hamburg. Problem bleibt das Finanzielle. Laut "Sky" fordert der FC Arsenal, Vieiras Stammverein, rund 18 Millionen Euro Ablöse für den Offensivakteur - eine Summe, die für die Hanseaten wohl kaum zu stemmen wäre. Ein Transfer bleibt zwar im Bereich des Möglichen, ein Durchbruch in den Verhandlungen ist demnach aber noch lange nicht in Sicht. Vieira hat mittlerweile auch bereits die Saison-Vorbereitung bei den "Gunners" angetreten. Sein Ziel aber bleibt der HSV.

Fábio Vieira (25) will unbedingt fest zum HSV wechseln, der Verein ihn unbedingt verpflichten. Das Problem bleibt das Finanzielle. © Florian Wiegand/dpa

25. Juli, 15.37 Uhr: HSV schlägt Heidenheim zum Österreich-Abschluss

Erfolgserlebnis zum Abschluss des Trainingslagers: Der HSV hat den Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim am Samstag im Testspiel mit 3:1 geschlagen. Für die Rothosen geht es nun zurück nach Hamburg. Die Tore für die Hanseaten erzielten Albert Grönbaek (38. Minute/Foulelfmeter), Rayan Philippe (49.) und Neuzugang Patson Daka (57.). Auch Bilal Nadir gab sein Debüt für die Hamburger. Für die Heidenheimer traf Oualid Mhamdi (54.). So lief der HSV auf: Heuer Fernandes - Lemke (76. Nadir), Omari (46. Bissi Mouelle), Torunarigha (62. Elfadli), Capaldo (46. Nandja), Jatta (62. Ojo) - Remberg (62. Amoako), Sambi Lokonga (46. Pherai) - Grönbaek (62. Sedlatschek), Adeline (46. Philippe) - Poulsen (34. Daka, 62. Sahiti)

Jubel bei Albert Grönbaek (r.) und Patson Daka: Die beiden trafen gegen den 1. FC Heidenheim und sorgten so für den Testspiel-Sieg des HSV. © WITTERS

23. Juli, 17.43 Uhr: Neuzugang Patson Daka schwärmt vom HSV

Er soll den HSV in der kommenden Saison zum erneuten Klassenerhalt schießen: Stürmer Patson Daka (27) hat kurz nach seiner Verpflichtung über die ersten Eindrücke bei seinem neuen Arbeitgeber gesprochen. "Der HSV ist der perfekte Club für mich. Ich bin sehr glücklich und ganz gespannt. Die Leute sind sehr freundlich zu mir, die anderen Jungs haben mich herzlich empfangen. Vom ersten Tag an fühle ich mich wie zu Hause", verdeutlichte der Angreifer glücklich. Das Trainingslager helfe ihm dabei, seine neuen Mitspieler schnell gut kennenzulernen. "Die Gruppe ist großartig! Ich fühle mich bei den anderen Jungs sehr wohl. Wir verbringen viel Zeit zusammen, eigentlich sind wir nur zum Schlafen in unseren Zimmern", unterstrich Daka. Für die Saison formulierte er bereits ein eindeutiges Ziel: "Ich liebe es, Tore zu schießen und dem Team in jeglicher Form zu helfen" - das werden die Fans gerne hören.

HSV-Neuzugang Patson Daka (27) präsentiert sich in seinen ersten Tagen bei den Rothosen als wahre Frohnatur. Der Stürmer hat stets ein Lächeln im Gesicht. © WITTERS

22. Juli, 15.20 Uhr: HSV vor Verpflichtung von Mittelfeldspieler Bilal Nadir

Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim HSV: Nach der Verpflichtung von Patson Daka (27) steht offenbar der nächste Neuzugang in den Startlöchern. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Mittelfeldspieler Bilal Nadir (22) am Mittwoch seinen Medizincheck im Volkspark absolvieren und anschließend einen Vertrag bei den Rothosen unterschreiben. Der junge Marokkaner spielte in den vergangenen fünf Jahren bei Olympique Marseille. Sein Vertrag lief im Sommer aus, weshalb er trotz seines beachtlichen Marktwerts von acht Millionen Euro ablösefrei für die Hamburger zu haben wäre. Gut möglich, dass der 22-Jährige noch ins Trainingslager nach Österreich nachreist.

Bilal Nadir (22) soll vor einem Wechsel zum HSV stehen. (Archivfoto) © IMAGO/Icon Sport

20. Juli, 14.25 Uhr: HSV vor Verpflichtung von Patson Daka

Er soll die dringend benötigte Offensivverstärkung sein: Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der HSV vor einer Verpflichtung von Patson Daka (27). Der Stürmer stand in den vergangenen fünf Jahren bei Leicester City unter Vertrag, stürzte mit dem Premier-League-Meister von 2016 in den vergangenen beiden Saisons allerdings von der ersten in die dritte Liga ab. Er wäre nun ablösefrei zu haben. Dass Daka weiß, wo das Tor steht, zeigte er vor allem von 2017 bis 2021 bei Red Bull Salzburg. In 125 Partien erzielte er 68 Treffer für den österreichischen Klub. Dem Vernehmen nach soll der Angreifer noch am Montag oder am Dienstag seinen Medizincheck in Hamburg absolvieren und anschließend ins Trainingslager nach Österreich nachreisen.

Stürmer Patson Daka (27, r.) steht vor einem Wechsel zum HSV. Die vergangenen fünf Jahre spielte er für Leicester City. (Archivfoto) © Rui Vieira/AP/dpa

19. Juli, 17.43 Uhr: HSV in Oberlängenfeld angekommen

Touchdown Oberlängenfeld! Die Rothosen sind für das zweite Trainingslager der Saison-Vorbereitung in der österreichischen Gemeinde eingetroffen. Der Trainingslager-Kader besteht aus 30 Akteuren, darunter zahlreiche Nachwuchsspieler. Im Laufe der Woche soll zudem noch Otto Stange (19) nach der U19-EM dazustoßen.

Die HSV-Profis sind in Oberlängenfeld angekommen und haben schon Kontakt zu einigen anwesenden Fans aufgenommen. © WITTERS

18. Juli, 21.28 Uhr: HSV unterliegt Rapid Wien im ersten Test der Vorbereitung

Pleite zum Auftakt in die Testspiel-Phase: Der HSV hat die Partie bei Rapid Wien am Samstagabend mit 2:3 verloren - alle fünf Tore fielen in der ersten Hälfte. Bereits nach drei Minuten gingen die Hausherren durch Ercan Kara in Führung, ehe die Rothosen das Spiel durch Treffer von Yussuf Poulsen (17.) und Albert Grönbaek (24.) drehten. Rapid antwortete seinerseits mit dem Ausgleich durch Kara (35.), kurz darauf unterlief Youngster Louis Lemke ein Eigentor (37.). Bei den Hamburgern gaben die beiden Neuzugänge Kofi Amoako und Martin Adeline ihr Debüt, beide standen 45 Minuten auf dem Platz.

HSV-Neuzugang Kofi Amoako (l.) gab gegen Rapid Wien sein Debüt für die Rothosen. © WITTERS

18. Juli, 19.05 Uhr: HSV-Testspiel bei Rapid Wien läuft

Das erste Testspiel des HSV in der Saison-Vorbereitung ist angepfiffen. Seit 19 Uhr gastieren die Rothosen bei Rapid Wien. Die Partie kann unter anderem auf dem YouTube-Kanal des Vereins live verfolgt werden.