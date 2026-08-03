HSV zieht Reißleine bei Jean-Luc Dompé: Franzose kann sich neuen Verein suchen!

Hamburg - Der HSV macht Nägel mit Köpfen! Die Rothosen haben "Enfant terrible" Jean-Luc Dompé (30) freigestellt. Das gab der Verein am Montag in einer Mitteilung bekannt. Der Franzose kann sich nach vier Jahren in Hamburg einen neuen Arbeitgeber suchen.

Jean-Luc Dompé (30) ist beim HSV freigestellt worden. Der Franzose kann sich einen neuen Verein suchen. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

"Nach enger Abstimmung mit den Trainern sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Jean-Luc in unseren Planungen für die anstehende Saison keine Perspektive mehr besitzt", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). Dies sei dem Spieler in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt worden.

Nachdem er in den Zweitliga-Jahren zu den absoluten Leistungsträgern gehört hatte, war der Flügelspieler nach dem Bundesliga-Aufstieg in der internen Hierarchie völlig abgestürzt - auch aufgrund von mehreren Disziplinlosigkeiten.

Die Entscheidung falle nun allerdings "ausschließlich aus sportlichen Gründen", wie Sportvorständin Kathleen Krüger betonte. Die 41-Jährige verdeutlichte: "Wichtig war uns auch in dieser Situation, stets offen und transparent miteinander umzugehen."

Die Funktionärin sprach in ihrer Erklärung von einem "Anforderungsprofil" an die Spieler, das sich vor allem durch "hohe Intensität" und eine "große Bereitschaft" auszeichne - Attribute, für die Dompé in der Vergangenheit nicht wirklich bekannt war.