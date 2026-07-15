15.07.2026 15:14 HSV-Blog: Rothosen starten mit Topspiel beim BVB in die Saison

HSV-Blog: Der Bundesliga-Auftakt des HSV bei Borussia Dortmund findet im Rahmen des Topspiels am 29. August um 18.30 Uhr statt. Das gab die DFL bekannt.

Hamburg - Nach wochenlanger Sommerpause ist der HSV in die Saison-Vorbereitung gestartet. Nach einem Kurz-Trainingslager in Dänemark weilen die Rothosen in dieser Woche im Volkspark. Am Sonntag (19.) geht es für die Hanseaten dann ins zweite Trainingslager nach Österreich. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

15. Juli, 15 Uhr: DFL macht HSV-Auftakt beim BVB zum Topspiel

Das war fast zu erwarten: Am Mittwoch hat die DFL die ersten vier Bundesliga-Spieltage zeitgenau terminiert. Der Auftakt des HSV bei Borussia Dortmund findet im Rahmen des Topspiels am 29. August um 18.30 Uhr statt. Anschließend müssen die Rothosen dreimal in Folge um 15.30 Uhr ran - zweimal am Sonntag und einmal am Samstag. Die Spielansetzungen in der Übersicht: Samstag, 29. August (18.30 Uhr): Borussia Dortmund - HSV

Sonntag, 6. September (15.30 Uhr): HSV - 1. FSV Mainz 05

Sonntag, 13. September (15.30 Uhr): RB Leipzig - HSV

Samstag, 19. September (15.30 Uhr): HSV - 1. FC Köln

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem HSV wurde von der DFL zum Topspiel des ersten Spieltags gemacht. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

14. Juli, 11.41 Uhr: Luka Vuskovic wechselt zu Brighton & Hove Albion

Was sich zuletzt schon abgezeichnet hatte, ist nun fix: Luka Vuskovic (19) wechselt von den Tottenham Hotspur zu Brighton & Hove Albion. Der junge Kroate ist den "Seagulls" rund 54 Millionen Euro Ablöse wert - damit ist er der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. "Luka hat einen fantastischen Karrierestart hingelegt - den wir aufmerksam verfolgt haben. In der vergangenen Saison hat er gezeigt, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann und wir möchten ihm helfen, darauf in unserem Umfeld aufzubauen", erklärte Brighton-Coach Fabian Hürzeler (33) in einer Mitteilung. Vuskovic hatte in seiner Leih-Saison beim HSV mit überragenden Leistungen international auf sich aufmerksam gemacht. Bis zuletzt hatten die Rothosen-Fans auf eine Rückkehr des Publikumslieblings gehofft, die jedoch zu keinem Zeitpunkt wirklich realistisch gewesen war.

Luka Vuskovic (19) wechselt von den Tottenham Hotspur zu Brighton & Hove Albion. Eine HSV-Rückkehr ist endgültig vom Tisch. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

13. Juli, 10.47 Uhr: Ex-HSV-Vostand Stefan Kuntz trauert um seinen Vater

Trauer bei Stefan Kuntz (63): Der ehemalige Sportvorstand des HSV hat seinen Vater Günter im Alter von 87 Jahren verloren. Das teilte der Ex-Profi auf Instagram mit. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto schrieb der 63-Jährige: "In der Stille der Nacht hast du deine Augen für immer geschlossen. Du fehlst uns unendlich, aber in unseren Herzen lebst du weiter. Ruhe in Frieden, Papa." Günter Kuntz hatte wie sein Sohn in der Bundesliga gespielt. Für Borussia Neunkirchen absolvierte er 80 Erstliga-Spiele, in denen er starke 21 Treffer erzielte.

Ex-HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) trauert um seinen Vater Günter. Der ehemalige Bundesliga-Profi starb im Alter von 87 Jahren. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

11. Juli, 22.23 Uhr: HSV-Juwel Otto Stange verliert EM-Finale mit der U19

Bitter: HSV-Juwel Otto Stange (19) hat das Finale der U19-Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft verloren. Top-Favorit Spanien war eine Nummer zu groß für die DFB-Junioren, die sich 0:2 geschlagen geben mussten. Der Angreifer hätte in der ersten Halbzeit zweimal zur Führung treffen können, vergab seine Chancen jedoch. Die Iberer machten es besser und entschieden die Partie durch Tore von Hugo Lopez (44. Minute) und Mario Rivas (48.). Immerhin: Mit vier Turniertreffern holte sich der gebürtige Hamburger zusammen mit Spaniens Jose Antonio Morante (19) wenigstens die Torjägerkanone.

HSV-Juwel Otto Stange (19) hat das Finale der U19-Europameisterschaft mit Deutschland verloren. © IMAGO/DeFodi Images

11. Juli, 14.45 Uhr: HSV will offenbar Martin Adeline verpflichten

Der HSV wappnet sich für die kommende Saison: Laut übereinstimmender Medienberichte sollen die Rothosen ein Angebot für Martin Adeline (22) vom französischen Erstliga-Aufsteiger ESTAC Troyes abgegeben haben. Demnach seien die Hanseaten bereit, vier Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen für den kreativen Offensivspieler zu bezahlen. Adeline hat eine bärenstarke Saison hinter sich: Mit zehn Toren und elf Vorlagen hatte der 22-Jährige maßgeblichen Anteil am Aufstieg seines Klubs. Sein Marktwert schoss innerhalb eines Jahres von 700.000 Euro auf zehn Millionen Euro. Zwischen dem HSV und der Spielerseite soll man sich bereits einig sein, jetzt müssen dem Vernehmen nach nur noch die Klubs auf einen Nenner kommen.

Martin Adeline (22) soll vor einem Wechsel zum HSV stehen. Der junge Franzose hat ESTAC Troyes in der vergangenen Saison in die Ligue 1 geschossen. © IMAGO/PsnewZ

10. Juli, 11.52 Uhr: Aboubaka Soumahoro als Leihe nach Spanien

Der Hamburger SV verleiht Aboubaka Soumahoro nach Spanien. Wie der Club mitteilte, bestreitet der 21 Jahre alte Abwehrspieler die kommende Saison bei Erstliga-Absteiger RCD Mallorca. Schon in der vergangenen Serie war Soumahoro an AS Saint-Étienne in Frankreich verliehen. "Um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen zu können, muss er regelmäßig Spielminuten sammeln. Deshalb haben wir uns bei ihm für eine erneute Ausleihe entschieden", erklärte HSV-Sportdirektor Claus Costa. "Mit dem RCD Mallorca haben wir eine passende Lösung gefunden, wo die Aussicht auf Spielpraxis höher ist, als es bei uns der Fall wäre. Wir werden ihn im kommenden Jahr fest im Blick behalten."

Aboubaka Soumahoro (21) geht als Leihe zum RCD Mallorca. © Marcus Brandt/dpa

10. Juli, 9.15 Uhr: Otto Stange schießt wichtiges Tor in U19-EM-Halbfinale

Mit dem Einzug in das Finale der U19-Europameisterschaft in Wales greift die Deutsche Nationalmannschaft erstmals seit 2014 nach dem Titel. HSV-Stürmer Otto Stange war mit seinem Tor maßgeblich am Erfolg beteiligt. Der 19-Jährige traf nach dem 1:0 Rückstand gegen die Ukraine in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte zum Ausgleich. Es war die rasante Antwort auf den kurz zuvor erzielten Treffer des ukrainischen Spielers Vitaliy Hlyut (18) - der etwas aus dem Nichts kam, da das deutsche Team die Ukrainer eigentlich von Anfang an dominierten. Letztlich siegten die Deutschen mit 2:1. Francis Onyeka (19) - der aktuell für die SV Elversberg auf dem Platz steht - kurz vor Spielende.

Otto Stange (19) traf im EM-Halbfinale für das U19-DFB-Team zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen die Ukraine. © Marcus Brandt/dpa

9. Juli, 12.14 Uhr: Polzin: "Wir wollen jeden Tag besser werden"

Klare Worte! HSV-Coach Merlin Polzin (35) hat seine Spieler nach der ersten Einheit im Trainingslager in Dänemark in die Pflicht genommen. "In der Saisonanalyse haben uns einige Themen, etwa gewisse Intensitätswerte, nicht gefallen. Deshalb fordere ich generell eine höhere Intensität", erklärte der gebürtige Hamburger. Dies zeige sich schon in kleinsten Details, etwa bei einer Passübung im Training. "Ob ich einem Kollegen bei einem schlechten Pass das direkt sage oder es einfach so hinnehme. Wir müssen im Training scharf sein und wollen das konsequent einfordern. Der Standard, den wir uns setzen, ist unverhandelbar", betonte Polzin. Die Vorbereitung werde nun darüber entschieden, wie man in die Saison starte. "Wir wollen jeden Tag besser werden, wir wollen auf jedes kleine Detail achten und jeden einzelnen Tag gewinnen. Das ist unser Motto, danach wollen wir handeln", gab der 35-Jährige die Richtung vor.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) hat klare Vorstellungen davon, wie er mit seiner Mannschaft die Saison-Vorbereitung gestalten will. (Archivfoto) © Florian Wiegand/dpa

8. Juli, 17.45 Uhr: HSV mit 27 Profis im Trainingslager, Capaldo kommt nach

Derzeit läuft die erste von vier Einheiten im HSV-Trainingslager im dänischen Helsingör. 27 Akteure sind Teil der Reisegruppe, darunter erstmals auch die Nachwuchsspieler Louis Lemke (16), Jason Bissi-Mouelle (18), Thierry Sedlatschek (17), Jannes von Diczelski (17), Elias Lahti (17) und Colin Poppelbaum (19). Nationalspieler Nicolas Capaldo (27) wird nach seiner Länderspielreise mit Argentinien am morgigen Donnerstag zur Mannschaft stoßen. Der Trainingslager-Kader im Überblick: Tor: Daniel Heuer Fernandes, Fernando Dickes, Colin Poppelbaum, Elias Lahti, Bennet Schmidt Abwehr: Daniel Elfadli, Warmed Omari, Jordan Torunarigha, Nicolas Capaldo, Joel Agyekum, Shafiq Nandja, Louis Lemke, Jason Bissi-Mouelle Mittelfeld: Albert Sambi Lokonga, Immanuel Pherai, Albert Grönbaek, Nicolai Remberg, Kofi Amoako, Thierry Sedlatschek, Jannes von Diczelski Angriff: Jean-Luc Dompe, Rayan Philippe, Yussuf Poulsen, Bakery Jatta, Emir Sahiti, Alexander Rössing-Lelesiit, Fabio Balde

Nationalspieler Nicolas Capaldo (27, r.) wird nach seiner Länderspielreise mit Argentinien am morgigen Donnerstag im HSV-Trainingslager eintreffen. (Archivfoto) © Florian Wiegand/dpa

8. Juli, 9.37 Uhr: Profi wegen Wechsel-Absichten nicht im Trainingslager dabei

Wenn sich der HSV am Mittwoch auf den Weg ins Trainingslager nach Dänemark macht, ist ein Profi der Rothosen nicht mit dabei. Wie der Verein am Morgen mitteilte, ist Aboubaka Soumahoro (21) für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt. Laut verschiedener Medienberichte steht er vor einer Leihe zum spanischen Zweitligisten RCD Mallorca. Ein Wechsel dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Aboubaka Soumahoro (21) steht vor einem Abschied vom HSV. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

7. Juli, 13.48 Uhr: HSV soll Auge auf Yanis Cimignani geworfen haben

Die Gerüchteküche rund um den HSV brodelt weiter. Laut dem Transferexperten Rudy Galetti sollen die Rothosen ein Auge auf Flügelspieler Yanis Cimignani (24) vom Schweizer Klub FC Lugano geworden haben. Allerdings seien die Hanseaten im Werben um den Franzosen nicht allein. Neben dem FC Venezia und AEK Athen sowie mehreren Klubs aus der zweiten englischen Liga soll auch der FC Schalke 04 seine Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben. In der vergangenen Saison stand Cimignani 35-mal für Lugano auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Scorerpunkte.

Flügelspieler Yanis Cimignani (24) vom Schweizer Klub FC Lugano soll das Interesse des HSV geweckt haben. © IMAGO/Steinsiek.ch

6. Juli, 17.07 Uhr: HSV-Profis bei obligatorischer Leistungsdiagnostik

Nach dem Urlaub kehrten die Profis zum Trainingsgelände der Rothosen zurück. Montag und Dienstag stehen zunächst die Leistungstests im Athleticum auf dem Programm. Die Spieler sind nach 51 Tagen aus der Sommerpause also wieder da. Zu Beginn der Woche wartet nun die obligatorische Leistungsdiagnostik auf das Team von Trainer Merlin Polzin (35). Am Mittwoch bricht die Mannschaft dann nach Dänemark zum ersten Trainingslager auf.

Jordan Torunarigha (28, M.) beim obligatorischen Leistungstest im Athleticum. © WITTERS

4. Juli, 11.15 Uhr: Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau heuert in Kiel an

Zurück zu alten Bekannten: Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (31) hat bei Holstein Kiel angeheuert. Dort trifft der Abwehrspieler mit Trainer Tim Walter (50) und Sechser Jonas Meffert (31) auf langjährige Weggefährte aus Hamburg. "Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft. Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert", freute sich Walter. Schonlau unterschrieb laut Mitteilung einen Vertrag zu leistungsbezogenen Konditionen. "Als die Anfrage kam, musste ich keine Sekunde überlegen. Ich will einfach nur sofort starten, die Jungs kennenlernen und Gas geben", verdeutlichte der 31-Jährige.

Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (31, r.) hat bei Holstein Kiel angeheuert. Dort trifft er auf alte Weggefährten. (Archivfoto) © WITTERS

3. Juli, 10.33 Uhr: HSV mit besonderem Saison-Auftakt

Die Bundesliga beginnt erst Ende August, in die Saison starten will der Hamburger SV aber früher - und das mit einem bunten Programm für große und kleine Rothosen-Fans. Am 1. August lädt der Klub zum Volksparkfestival ein. Neben einem Testspiel-Doppelpack gegen den englischen Traditionsclub FC Everton, soll es drumherum viel buntes Programm geben, wie der Verein mitteilte. Das erste Testspiel gegen die Engländer wird um 13 Uhr (HSV-Frauen) angepfiffen. Um 17 Uhr sind dann die Männer dran. Zwischen 9 und 14.30 Uhr können rund um das Stadion Kinder und Erwachsene an Mitmachaktionen teilnehmen, darunter beispielsweise diverse Sportangebote. Zudem wird es ein Bühnenprogramm geben, bei dem unter anderem ein Talk mit dem HSV-Vorstand um Kathleen Krüger und Eric Huwer geplant ist. Als Highlight soll sich sowohl die Frauen- als auch Herren-Mannschaft vorstellen.

Am 1. August wird es zum Volksparkfestival voll rund um das Stadion der Rothosen. © privat

2. Juli, 11.26 Uhr: HSV im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte am Donnerstag die Spielpläne für die kommende Bundesliga-Saison. Die Rothosen starten am Wochenende des 29. und 30. Augusts die Spielzeit auswärts bei Borussia Dortmund. "Natürlich hätten wir die Saison gerne mit einem Heimspiel gestartet. Trotzdem freuen wir uns sehr auf dieses Duell. Dortmund ist ein top Gegner mit einem besonderen Stadion", sagte HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (35) über die Begegnung. Das erste Heimspiel wird am zweiten Spieltag dann gegen den 1. FSV Mainz 05 stattfinden. Die weiteren Paarungen: 3. Spieltag: auswärts bei RB Leipzig

4. Spieltag: daheim gegen den 1. FC Köln

5. Spieltag: zu Gast bei der TSG Hoffenheim

6. Spieltag: der VfB Stuttgart ist im Volkspark zu Gast

7. Spieltag: Auswärtsfahrt zu Bundesliga-Neuling SC Paderborn

8. Spieltag: auswärts bei Eintracht Frankfurt

9. Spieltag: zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach'

10. Spieltag: Derby-Time im Weserstadion!

11. Spieltag: Michael Olise und Co. mit dem FC Bayern München zu Gast im Volksparkstadion

12. Spieltag: zu Gast bei den Eisernen in Berlin

13. Spieltag: Bundesliga-Aufsteiger Schalke kommt ins Volksparkstadion!

14. Spieltag: Der HSV reist ins Saarland und trifft erstmals auf Aufsteiger SV Elversberg!

15. Spieltag: Die Rothosen empfangen Bayer 04 Leverkusen im Volksparkstadion

16. Spieltag: HSV zu Gast beim SC Freiburg Zur letzten Begegnung der Hinrunde am 17. Spieltag (15. bis 17. Januar 2027) empfängt der norddeutsche Klub den FC Augsburg in der Hansestadt. Danach startet die Rückrunde gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion.

Die Rothosen starten bei Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison. © Bernd Thissen/dpa

29. Juni, 11 Uhr: HSV-Youngster Otto Stange trifft doppelt bei U19-EM

Ein bärenstarker Start ins Turnier: HSV-Youngster Otto Stange (19) hat im ersten Spiel der DFB-Junioren bei der U19-Europameisterschaft doppelt getroffen. Gegen Dänemark netzte der Angreifer in der 32. und 61. Minute. Damit hatte er großen Anteil am 4:3-Erfolg der deutschen Auswahl. Für die U19 geht es am kommenden Mittwoch (1. Juli) um 21 Uhr mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Gastgeber Wales weiter.

HSV-Youngster Otto Stange (19) hat im ersten Spiel der DFB-Junioren bei der U19-Europameisterschaft gegen Dänemark doppelt getroffen. © imago/Sportimage

28. Juni, 13.22 Uhr: HSV-Profi vor überraschender Vertragsverlängerung

Damit war nicht wirklich zu rechnen: Noah Katterbach (25) kam in der vergangenen Saison nicht ein einziges Mal für den HSV zum Einsatz. Dennoch steht der Defensivakteur nun offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Laut "Hamburger Abendblatt" soll der 25-Jährige seinen Kontrakt um ein Jahr bis 2028 verlängern und gleich im Anschluss für eine Saison an Eintracht Braunschweig verliehen werden - samt Kaufoption. Das Interesse der Niedersachsen an Katterbach war zuletzt bereits durchgesickert. Der Linksfuß habe laut dem Bericht bereits seinen Medizincheck absolviert, es fehlten nur noch die Unterschriften. In Braunschweig will der Abwehrspieler seine Karriere reaktivieren.

Noah Katterbach (25, vorne) soll trotz einer Saison ohne einen einzigen Einsatz eine Vertragsverlängerung beim HSV bekommen. © WITTERS

26. Juni, 9.06 Uhr: HSV soll Interesse an TSG-Profi Muhammed Damar haben

Die Wunschlösung bleibt eine feste Verpflichtung von Arsenal-Leihgabe Fábio Vieira (25), der HSV muss sich aber nach Alternativen umschauen. Dabei sollen die Rothosen nun einen Bundesliga-Profi ins Auge gefasst haben. Laut "Sky" sollen die Hamburger Muhammed Damar (22) von der TSG 1899 Hoffenheim im Visier haben. Der gebürtige Berliner hat bei den Kraichgauer zwar noch Vertrag bis 2029, ist aufgrund geringer Einsatzzeiten aber offenbar wechselbereit. Die TSG soll dem Bericht zufolge ab einer Ablösesumme von fünf Millionen Euro gesprächsbereit sein. Neben dem HSV sollen allerdings auch noch andere Vereine Damar auf dem Zettel haben.

Muhammed Damar (22) ist mit seinen Einsatzzeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht zufrieden. Der HSV soll ihn im Auge haben. © Uwe Anspach/dpa

24. Juni, 16.41 Uhr: HSV startet am 24. August beim SC Verl in die Saison

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison für den HSV steht: Der DFB hat am Mittwoch die Erstrundenspiele des DFB-Pokals zeitgenau terminiert. Die Rothosen müssen am Montagabend (24. August) um 18 Uhr beim Drittligisten SC Verl antreten. "Da wollen wir voll da sein, unserer Rolle als Bundesligist unbedingt gerecht werden und eine Runde weiterkommen", betonte Coach Merlin Polzin (35) in einer Mitteilung. Auch das im Volksparkstadion stattfindende Spiel des Hamburger Oberligisten HEBC gegen Borussia Dortmund wurde exakt terminiert: Die Eimsbütteler treffen am 1. September (Dienstag) um 20.45 Uhr auf den BVB.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) freut sich mit seiner Mannschaft auf den Pflichtspielstart am 24. August. © WITTERS

24. Juni, 13.07 Uhr: HSV testet doppelt gegen den FC Everton

Das offene Geheimnis ist nun offiziell: Der HSV testet im Rahmen des alljährlichen Volksparkfestivals am 1. August doppelt gegen den FC Everton. Das gaben die Rothosen am Mittwoch bekannt. Sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft bestreiten demnach ein Testspiel gegen den englischen Traditionsklub. Das Spiel der Frauen wird um 13.30 Uhr angepfiffen, die Männer sind um 17 Uhr an der Reihe. Ab 30. Juni können Mitglieder von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und sich Tickets für die Partien sichern. Am 2. Juli startet voraussichtlich der freie Vorverkauf.

Im Rahmen des diesjährigen Volksparkfestivals treffen sowohl die Männer als auch die Frauen des HSV auf den FC Everton. (Archivfoto) © WITTERS

23. Juni, 15.33 Uhr: HSV überlasst Hamburger Amateurklub das Stadion

Ein Spiel im Volkspark ohne Beteiligung des HSV: Die Rothosen überlassen ihr Stadion dem Hamburger Amateurklub HEBC für dessen Erstrundenduell gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Die Eimsbütteler müssen für die Partie gegen den BVB in ein anderes Stadion ausweichen, weil der Professor-Reinmüller-Platz (2.500 Zuschauer) nicht die Sicherheitsauflagen des DFB erfüllt. Aufgrund des Supercup-Spiels der Dortmunder gegen den FC Bayern München am 22. August wird das Spiel allerdings erst am 1. oder 2. September ausgetragen.

Der Hamburger Amateurclub HEBC bestreitet sein Erstrundenduell gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal im Volksparkstadion. (Archivfoto) © Philipp Szyza/dpa

23. Juni, 8.29 Uhr: Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Mario Vuskovic aufgenommen

Ab dem 15. November darf Mario Vuskovic endlich wieder für die Rothosen auflaufen. Doch knapp fünf Monate vor der Rückkehr hat die Staatsanwaltschaft Hamburg die Ermittlungen gegen den Kroaten wieder aufgenommen, berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach sehe die Behörde neue Ermittlungsansätze, die in dem Fall noch nicht beleuchtet wurden. Details nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Wiederaufnahme hätte Vuskovic durchaus verhindern können. Der 24-Jährige ließ eine Frist verstreichen, das Ermittlungsverfahren gegen eine Geldauflage im mittleren fünfstelligen Bereich einstellen zu lassen. Da der Verteidiger aber von seiner Unschuld überzeugt ist, zahlte er nicht. Das Comeback im November soll durch die Ermittlungen nicht in Gefahr sein, da im Strafrecht - anders als im Sportrecht - die Unschuldsvermutung gilt.

Mario Vuskovic hätte gegen eine Geldauflage das Ermittlungsverfahren einstellen lassen können, zahlte aber nicht. © Arne Dedert/dpa

21. Juni, 14.36 Uhr: Finn Barkowsky unterschreibt Profivertrag beim HSV

Der HSV bindet ein Juwel für die Zukunft: Nachwuchsspieler Finn Barkowsky (18) hat bei den Rothosen verlängert und in diesem Zuge seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das teilte der Verein am Sonntag mit. "Mit Finn binden wir ein vielversprechendes Nachwuchstalent an uns, das insbesondere mit seiner Offensivqualität überzeugt. Auch als U19-Spieler hat er sich bereits in unserer U21 bewiesen und wichtige Entwicklungsschritte gemacht", erklärte Christoph Rohmer, Direktor NLZ & Sportstrategie. Der Offensivakteur war 2023 vom FC Hansa Rostock in die HSV-Jugend gewechselt. Er spielte für die U17, U19 und in der abgelaufenen Saison auch erstmals für die U21 in der Regionalliga. Zudem trainierte er häufiger bei den Profis mit.

Nachwuchstalent Finn Barkowsky (18) hat beim HSV seinen ersten Profivertrag unterschrieben. © WITTERS

19. Juni, 14.30 Uhr: Robert Glatzel unmittelbar vor Abschied vom HSV

Das hatte sich abgezeichnet: Robert Glatzel (32) wird den HSV allem Anschein nach in Richtung VfL Wolfsburg verlassen. Laut "BILD" sollen sich nun auch die beiden Vereine geeinigt haben, nachdem der Stürmer schon vor einiger Zeit grünes Licht gegeben hatte. Demnach werde der Angreifer für eine Ablöse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu den Wölfen wechseln und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Der Transfer soll in der kommenden Woche offiziell gemacht werden. Glatzel war 2021 zum HSV gewechselt. In 150 Pflichtspielen erzielte der Offensivakteur starke 8

Stürmer Robert Glatzel (32) wird vom HSV zum VfL Wolfsburg wechseln. Der Transfer soll zeitnah offiziell gemacht werden. © WITTERS

18. Juni, 16.18 Uhr: HSV bestreitet Testspiel gegen den SK Rapid Wien

Die Sommer-Vorbereitung des HSV nimmt weiter Formen an. Am Donnerstag gaben die Rothosen ihren ersten Testspielgegner bekannt: Am 18. Juli (19 Uhr) geht es zum österreichischen Traditionsklub SK Rapid Wien. Am Tag danach starten die Hanseaten in ihr zweites Trainingslager im österreichischen Oberlängenfeld, wo sie bis 25. Juli bleiben. Das erste Trainingslager findet vom 8. bis 11. Juli im dänischen Helsingör statt. Alle wichtigen Termine der HSV-Vorbereitung hat der Klub auf seiner Website zusammengestellt.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) trifft mit seiner Mannschaft in der Saison-Vorbereitung auf den SK Rapid Wien. © WITTERS