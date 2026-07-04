HSV schnappt sich deutschen Junioren-Nationalspieler von RB Leipzig

Hamburg/Leipzig - Ein Versprechen für die Zukunft: Der HSV hat Mittelfeldtalent Mads Bröcker (18) aus der Jugend von RB Leipzig verpflichtet. In Hamburg soll der Youngster sukzessive an die Profis herangeführt werden.

Junioren-Nationalspieler Mads Bröcker (18) wechselt von RB Leipzig zum HSV. Dort soll er den Sprung zu den Profis schaffen. © IMAGO/DeFodi Images

Wie die Hanseaten am Samstag mitteilten, absolvierte der 18-Jährige erfolgreich seinen Medizincheck im Athleticum am Volkspark und unterschrieb im Anschluss seinen Vertrag. Über Einsätze in der U21 soll Bröcker den Sprung zur Bundesliga-Mannschaft schaffen, so der Plan.

"Mads bringt durch seine Kreativität und Spielintelligenz ein vielversprechendes Profil auf seiner Position mit. Zuletzt war er fester Bestandteil der U19 von RB Leipzig und hat darüber hinaus in der Altersklasse auch sein Debüt für die deutsche U-Nationalmannschaft gefeiert", erklärte HSV-Sportdirektor Claus Costa (42).

Der Ex-Profi weiter: "Wir sehen Entwicklungspotenzial in ihm und wollen ihn sukzessive über die U21 an unsere Profis heranführen. Wir sind überzeugt, dass Mads beim HSV seine bisherige Entwicklung fortsetzen und die nächsten Schritte seiner Karriere gehen kann."

Bröcker lief in den vergangenen zwei Jahren für RB auf, nachdem er unter anderem bei Hannover 96 und dem FC Hansa Rostock ausgebildet worden war. Für die U17 und U19 der Roten Bullen sammelte er in 49 Pflichtspielen insgesamt 14 Scorerpunkte.