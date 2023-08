HSV-Captain bleibt an Bord! Schonlau verlängert langfristig

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (29) hat seinen Vertrag verlängert. © Axel Heimken/dpa

Wie der Verein am Dienstagmorgen bekannt gab, hat der 29-Jährige seinen ursprünglich bis Juni 2024 laufenden Vertrag bis Sommer 2026 verlängert.

Schonlau war vor zwei Jahren ablösefrei vom SC Paderborn in den Volkspark gewechselt und hat seitdem 73 Pflichtspiele für die Rothosen bestritten (fünf Tore, zwei Vorlagen).

In der aktuellen Saison kam der Abwehrspieler aufgrund von Wadenproblemen allerdings noch nicht zum Einsatz.

"Wir freuen uns sehr, dass uns 'Bascho' sowohl mit seiner fußballerischen Qualität als auch mit seiner starken Persönlichkeit erhalten bleibt. Er hat sich von Tag eins an unseren gesetzten Ambitionen, Werten und Zielen verschrieben und lebt diese als Kapitän auf vorbildliche Art und Weise vor. Er ist ein Vollprofi, der jeden Tag sowohl individuell als auch mannschaftlich besser werden will und damit maßgeblichen Anteil an dem Wirken unserer Mannschaft hat", erklärte Sportvorstand Jonas Boldt (41).