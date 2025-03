HSV-Coach Polzin mit Luxus und ohne Problem: Vier Stürmer bereit für Elversberg-Spiel

Hamburg - Noch acht Spiele bis Saisonende. Noch acht Siege bis zum sicheren Aufstieg des Hamburger SV ? Cheftrainer Merlin Polzin (34) will von vorzeitigen Prognosen vor dem kommenden Heimspiel gegen die SV Elversberg am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) nichts wissen.

Denn der Coach denke wie immer von Spiel zu Spiel und konzentriere sich mit seiner Mannschaft voll auf das Inhaltliche, betonte er. "Erstmal brauchen wir am Freitag einen Sieg. Und dann wird es nicht einfacher gegen Braunschweig oder wenn man in Nürnberg aufläuft. Die Liga ist sehr eng", erklärte er und machte klar: Man sei sich der Schwere der Aufgabe bewusst.

Doch wie viele Siege braucht die Elf von Polzin dafür wirklich noch? Eine Frage, von der der 34-Jährige eigentlich nichts wissen will und für die er bei der Pressekonferenz am Mittwoch eine klare Antwort hat: "Acht!"

Für den HSV bedeutet das - besonders in den vergangenen Rückrunden der 2. Bundesliga - Zähne zusammenbeißen und alles geben, um den seit Jahren ersehnten Bundesliga -Aufstieg nicht wieder zu verpassen.

Mit dem März kehrt der Frühling ein - auch in der Hansestadt.

V.l.n.r.: Königsdörffer (23), Selke (30), Dompe (29) oder Glatzel (31) - Wer wird den Sturm gegen Elversberg anführen? © Bildmontage: Axel Heimken/dpa, Andreas Gora/dpa, Gregor Fischer/dpa, Roland Weihrauch/dpa

Dennoch traut man seiner Mannschaft aktuell sehr wohl den Aufstieg zu. Nicht zuletzt, weil der Trainer inzwischen wieder aus dem Vollen schöpfen kann, was seinen gut besetzten Sturm-Kader betrifft.

Ein Luxus-Problem? Die Qual der Wahl? Im Gegenteil. Für den Chefcoach eine "absolute Top-Situation" am Ende der Saison, "in der heißen Phase" auf vier verschiedene Stürmer mit unterschiedlichen Profilen zurückgreifen zu können - und das nicht nur hinsichtlich der sportlichen Leistung.

Mit Davie Selke (30), Robert Glatzel (31), Jean Luc Dompe (29) und Ransford Königsdörffer (23) habe man Spieler im Team, die besonders in ihrem Miteinander überzeugen. Gerade in gemeinsamen Analyse-Sitzungen scheint die gegenseitige Wertschätzung und das gemeinsame Ziel mit der gesamten Mannschaft erfolgreich zu sein. Für Polzin "riesiges Glück, als Trainer mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten."

Dass nicht alle Stürmer gleichzeitig auf dem Platz stehen können, ist dem HSV-Trainer dennoch bewusst. Stellt sich dann die Frage nach der Startelf, entscheide man so, dass das "Wir" in den Vordergrund rückt.

In einer offenen Kommunikation werde dann so entschieden, dass das beste für das Team in Hinblick auf das Aufstiegsrennen herausgeholt werden kann - unabhängig von einzelnen Befindlichkeiten.