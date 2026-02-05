HSV-Coach Polzin: Thioune nach Werder-Wechsel in Ruhe lassen

Einst gab Daniel Thioune (51, r.) Merlin Polzin (35, l.) die Chance als Assistenzcoach und nahm ihn mit zum HSV. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

"Ich habe Daniel extrem viel zu verdanken. Das werde ich auch weiterhin wertzuschätzen wissen. Er hat auch jetzt in den Phasen immer wieder geholfen, mich unterstützt und deshalb wünsche ich ihm für dieses Abenteuer Bundesliga, worauf er lange hingearbeitet hat, dann persönlich natürlich nur das Beste", sagte Polzin vor dem wichtigen Spiel im Abstiegskampf gegen den sechs Punkte entfernten 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Am Mittwoch hatte der große Nordrivale der Hamburger den früheren HSV- und Düsseldorf-Coach als Nachfolger von Werder Bremen präsentiert. Kontakt hatte es bislang zwischen Polzin und Thioune noch nicht gegeben. "Natürlich habe ich ihm geschrieben und werde ihn in den nächsten Tagen dann auch dazu dann noch mal in Ruhe sprechen", stellte Polzin klar.

Doch zunächst wollte er ihn etwas in Ruhe lassen. "Ich weiß ja aus eigener Erfahrung in solchen Situationen, dass es vielleicht dann auch eher hilft, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert, als wenn da noch mal noch eine weitere Person versucht, dich anzurufen und zu kontaktieren."

Am 18. April könnten beide Trainer im Derby wieder aufeinandertreffen. Das Duell hatte es bereits in der vergangenen Saison gegeben: Polzin als Trainer aufseiten des HSV und Thioune für Fortuna Düsseldorf.