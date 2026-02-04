Neue Vorwürfe gegen Ex-HSV-Boss Kuntz: Anwältin spricht über Vorfall in der Küche

Hamburg - Neue Vorwürfe gegen Stefan Kuntz (63)! Der ehemalige Sportvorstand des HSV soll mindestens fünf Mitarbeiterinnen des Vereins gegenüber verbal übergriffig geworden sein.

Ex-HSV-Boss Stefan Kuntz (63) sieht sich neuen Vorwürfen gegenüber. © Christian Charisius/dpa

Dies bestätigte eine Anwältin, die einige der Frauen vertritt, dem Stern.

Sie teilte mit, "dass mir meine Mandantinnen im Zusammenhang der internen Aufklärung der HSV Fußball AG & Co. KGaA betreffend deren ehemaligen Mitarbeiter, Stefan Kuntz, von unangemessenen Berührungen, Sprüchen (insbesondere über die Brüste einer der Mitarbeiterinnen), sexuellen Anspielungen und wenig zweideutigen Aufforderungen zu sexuellen Handlungen des Mitarbeiters berichtet haben".

Auf die Vorwürfe angesprochen, habe einer von Kuntz' Anwälten nur darauf verwiesen, dass die gestellten Fragen schon unwahre Behauptungen enthalten hätten. Antworten auf die Fragen seien daher abgelehnt worden.

Kurz nach Bekanntgabe der Trennung zwischen Kuntz und dem HSV wurde bekannt, dass er selbst Strafanzeige gestellt hatte, diese aber mittlerweile zurückgezogen hat. Darin zeichnete sich ein ganz anderes Bild ab, Kuntz stellte sich als Opfer dar. Der 63-Jährige klagte über Nachstellungen, anonyme Anrufe und Liebesbriefe ohne Absender. Angeblich wurden die Aufdringlichkeiten mit der Zeit immer heftiger.

Die physische Belastung war stark, Kuntz fühlte sich angeschlagen. Aktuell soll er sich in Behandlung befinden. Während seines Jobs soll er sich am Arbeitsplatz unsicher und in seiner Freiheit eingeschränkt gefühlt haben. Stellt sich nur die Frage, warum er sich nicht an den Verein gewandt hatte?