HSV-Coach Steffen Baumgart hofft auf "überragende Leistung" gegen Holstein Kiel

Hamburg - Was für ein Kracher: Am kommenden Samstag (20.30 Uhr) empfängt der HSV Tabellenführer Holstein Kiel zum Topspiel der 2. Bundesliga im Volksparkstadion.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) weiß, wie schwer das Topspiel gegen Holstein Kiel wird. Er hofft auf eine "überragende Leistung". © Christian Charisius/dpa

Gegen die Störche, die die vergangenen fünf Spiele allesamt ohne Gegentor gewannen, brauchen die Rothosen laut Chefcoach Steffen Baumgart (52) eine "überragende Leistung", um dreifach zu punkten.

Auf der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag verdeutlichte der Trainer: "In Kiel wird sehr gut gearbeitet, sie haben sich jedes Jahr weiterentwickelt. Es ist eine sehr stabile Mannschaft mit einem guten Plan in alle Richtungen. Sie spielen guten Fußball und sind insgesamt einfach eine starke Truppe."

Anders als der Spitzenreiter, der mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei beste Chancen auf den Aufstieg hat, müssen die viertplatzierten Hanseaten um die Rückkehr in die Bundesliga zittern, haben es nicht mehr in der eigenen Hand.

"Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, deswegen sind wir Vierter. Wir müssen jetzt einfach punkten. Wenn wir das nicht tun, müssen wir nicht über den Aufstieg reden", unterstrich der gebürtige Rostocker.

Auf die Konkurrenz zu schauen, sei dabei kontraproduktiv, erklärte der 52-Jährige - und ergänzte: "Wir wollen erst mal Platz drei erobern, dann schauen wir weiter."