HSV-Coach Steffen Baumgart muss vor Spitzenspiel "schwere Entscheidung" treffen

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) hat sich noch nicht entscheiden, wer am Sonntag gegen Magdeburg im Tor der Rothosen stehen wird. © Daniel Bockwoldt/dpa

"Christian möchte am Sonntag sicherlich zeigen, dass er in Magdeburg eine sehr gute Arbeit macht. Die Abläufe sind gut, sie stehen nicht umsonst oben in der Tabelle. Die intensiven Läufe und andere Parameter gehören zur Ligaspitze. Das ist kein Zufall", verdeutlichte Coach Steffen Baumgart (52) am Freitag.

Vor allem auswärts macht der FCM in dieser Saison eine sehr gute Figur: Alle vier Partien in der Fremde konnte die Titz-Elf in dieser Spielzeit gewinnen, bei einem erstklassigen Torverhältnis von 11:3 - die Hamburger dürften gewarnt sein.

Passend zu dem von Baumgart erwarteten "Fußballfest" ist das Volksparkstadion mit 57.000 Zuschauern wieder einmal ausverkauft. Mindestens 5700 Gäste-Fans aus Magdeburg werden mit dabei sein. "Das sind zwei Fanlager, die wissen, wie man Stimmung macht. Ich freue mich auf eine geile Atmosphäre."

Wer am Sonntag beim HSV im Tor stehen wird, steht noch nicht fest. "Es ist eine schwere Entscheidung. Beide dürfen den Anspruch haben, die Nummer eins zu sein", urteilte der 52-Jährige mit Blick auf das Duell zwischen Daniel Heuer Fernandes (31) und Matheo Raab (25).